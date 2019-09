Tämäkin on suomalainen keksintö – ja suosio kasvaa kohisten

Riitta Mustonen

Kauran käyttö elintarvikkeeksi on kasvanut sitä mukaa, kun uusia tuotteita on tullut markkinoille.

"Meillä on syytä röyhistää rintaa ja sanoa, että tämä me osataan!" kehottaa Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

"On suomalainen innovaatio, että pelkästä kaurasta pystytään tekemään leipää. Laura Flander kehitti väitöstutkimuksessaan vuonna 2012 VTT:llä tuotteen, jossa oli 51 prosenttia kauraa, ja lopulta Heikki Manner sai ensimmäisenä toteutetuksi sataprosenttisen kauraleivän", Mensonen taustoittaa.

Nyt kaurasatasia leipoo jo useampi leipomo. Muun muassa oululainen PullaPirtti tekee Kaura100 leipäsiä, kaurarieskasia ja kaurareikäleipää. Lisäksi sen kaurasiemenpaloissa on 74 prosenttia kauraa.

Markkinointikoordinaattori Tiina Räinä PullaPirtistä kertoo, että kaura on leipurille haasteellinen vilja. Kaurassa ei ole sitkoa, joten leipä murenee helposti. Makukin saattaa olla pistävä ja säilyvyys lyhyt.

"Jos kauran saa toimimaan yhdessä tuotteessa, niin toisessa se käyttäytyy eri tavalla. Erityisesti kypsentäminen on haaste."

PullaPirtissä kauran käyttö aloitettiin jo 1970-luvulla Elovena-tuotteilla, mutta silloin kaurahiutaleet olivat lähinnä leipien koristeena.

Maanantaina alkavaa Leipäviikkoa vietetään #syönkauraa -teemalla. Leipätiedotuksen teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset syövät kauran mieluiten leipänä. Kaurapuuro tulee kakkosena.

Mensonen pitää kauraleipien suosion syynä kasvanutta valikoimaa. Suomalaiset tietävät hyvin myös kauran terveellisyydestä.

Apulaisprofessori Kaisa Linderborg Turun yliopistosta vetää kaksivuotista OATyourGUT-tutkimushanketta, jossa pyritään selvittämään kauran vaikutusta suolistossa.

Linderborgin mukaan kauran terveellisyydestä on jo vahvaa tutkimusnäyttöä.

"Kauran proteiini- ja rasvahappokoostumus on korkeampi kuin muilla suomalaisilla viljoilla ja kaurassa on vähemmän tärkkelystä. Kauran rasvat ovat pääosin pehmeitä ja aminohappokoostumus kasviproteiiniksi hyvä. Lisäksi siinä on runsaasti ravintokuitua, josta yli puolet on liukoista", Linderborg luettelee.

Kauralle on hyväksytty peräti neljä EU-tason terveysväittämää, mikä on Linderborgin mukaan ainutlaatuista yhdelle tuotteelle. Kauran beetaglukaanin on todettu alentavan kolesterolia ja kauran tiedetään vaikuttavan esimerkiksi suoliston terveyteen.

"Vaikka meidän tutkimuksemme on vielä kesken, niin uskallan sanoa, että kauratkaa suolistonne, oat your gut", Linderborg hymyilee.