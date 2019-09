Brittiläinen verkkokauppa tilasi 160 000 tölkkiä olutta Tampereelta

Kari Salonen

Pyynikin käsityöläispanimo on menestynyt tuotteillaan myös kansainvälisissä olutkilpailuissa.

Kolme suomalaista pienpanimoa on solminut suuren kaupan Isoon-Britanniaan. Maan tunnetuin oluiden verkkokauppa Beer52 on tehnyt 160 000 tölkin tilauksen Pyynikin käsityöläispanimolta. Lisäksi Beer52 on tilannut olutta Maku Brewingilta ja Lumi Brewiniglta.

Kauppa on jatkoa tamperelaisen Pyynikin käsityöläispanimon vientihankkeille. Panimo vie tällä hetkellä oluita 13 maahan. Viennillä on iso merkitys Suomen nopeimmin kasvavalle panimoyhtiölle.

"Olemme jo pitkään suunnitelleet pääsyä Iso-Britannian markkinoille. Lontoossa vuosittain järjestetyissä World Beer Awards -kilpailussa oluitamme on valittu kolmena vuotena parhaaksi sarjassaan ja Manchesterin We are lager -olutfestivaaleilla meidän Mosaic Lager meni kuin kuumille kiville. Joten tiesimme, että oluemme maistuu myös brittiläisille", kertoo Pyynikin käsityöläispanimon perustaja ja olutmestari Tuomas Pere.

Beer52:n kuukausittain ilmestyvän Ferment-lehden päätoimittaja Richard Croasdale on vaikuttunut laadukkaista raaka-aineista ja siitä, että suuri osa niistä tulee lähialueelta.

”Olemme olleet innoissaan jo kuukausia suomalaisesta oluesta", kertoo Croasdale.

Pyynikin käsityöläispanimo käynnisti elokuussa Omaan kotiin -hankkeen, jonka tavoitteena on siirtyä omaan kiinteistöön ja kasvattaa tuotantokapasiteetti 10 miljoonaan litraan. Osa hankkeesta rahoitetaan elokuussa alkaneella osakeannilla.

”Osakeannin avulla pystymme hoitamaan tämän Beer52-sopimuksen ja turvaamaan myös kotimaan toimitukset”, kertoo Pere.