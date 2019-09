Viljelijät kertovat suoraan ammattikeittiöille, milloin sato kypsyy ja paljonko sitä tulee – sovellus auttaa lisäämään lähiruokaa

Jaana Kankaanpää

Ammattikeittiöt voivat hyödyntää ruuanvalmistuksessa paitsi Satokausikalenterin tietoja myös ensikäden tietoja suoraan maanviljelijöiltä.

IT-palveluyritys CGI, Luonnonvarakeskus sekä monialayritys Arkea ovat yhdistäneet voimansa ruokahävikin pienentämiseksi ja Turun seudulla tuotetun sadon hyödyntämiseksi.

Yhteistyöhankkeessa CGI:n Aromi-sovellus välittää maanviljelijöiden ilmoittamat satotiedot Arkean ruokapalveluihin.

”Tästä innovaatiosta hyötyvät maanviljelijät, asiakkaat, ruokapalvelujen tuottajat sekä ympäristö. Parantamalla tiedonkulkua ja satokausitiedon hyödyntämistä ammattikeittiöissä positiiviset vaikutukset ovat mittavia”, iloitsee ruokapalvelujen digitalisoinnin asiantuntija Sari Pelkonen CGI:ltä tiedotteessa.

Aromi on CGI:n Suomessa kehittämä järjestelmä ammattikeittiöille. Sen avulla suunnitellaan sekä ruokalistat että valmistuksessa tarvittavat raaka-ainehankinnat.

Luonnonvarakeskus on EU:n Life-ohjelman rahoittaman Circwaste-hankkeen puitteissa ollut mukana kehittämässä sovellusta, jonka avulla maanviljelijät voivat jakaa arvionsa tuotteiden kypsymisajoista sekä tulevan sadon määrästä reaaliajassa.

”Tällä satokaudella sovellusta pilotoidaan avomaakurkun, kesäkurpitsan ja varhaisperunan viljelijöiden kanssa. Ensi vuonna pilotointia laajennetaan kattamaan useampia kasviksia”, kertoo viljelijäkyselyt toteuttanut Luken tutkija Marja Jallinoja.

Mukana kokeilussa on Pelkosen mukaan 25 viljelijää, jotka edustavat noin 30:tä prosenttia kunkin kasviksen viljelypinta-alasta Varsinais-Suomen alueella. Eniten mukana on varhaisperunan viljelijöitä, joita on yhteensä15.

”Esimerkiksi kesällä paljon mediahuomiota sai kotimaisen varhaisperunasadon tilanne. Kun sadon korjuuaika varmistui, siitä tuli heti viljelijöiltä tieto Aromiin. Tällainen tieto auttaa vähentämään ja optimoimaan vierasperunan hankintoja, kun lähituotannosta saatava sadonkorjuutieto paranee”, havainnollistaa Pelkonen ruokatuotantoketjun digitalisoinnin muitakin hyötyjä.

Aromi-sovelluksen toimittama satokausidata tehostaa ruokalistojen suunnittelua ja lisää kotimaisten tuotteiden käyttöä ruokapalveluissa.

Aromi ehdottaa satokauteen sopivia reseptejä, jolloin ruokalistojen suunnittelu ja aterioiden tuottaminen muuttuvat automaattisemmiksi.

”Koska Arkeassa aterioita valmistetaan päivässä jopa kymmeniä tuhansia, tuoreista, lähellä tuotetuista ja runsaista aineksista saadut mittakaavahyödyt voivat olla todella merkittäviä", kertoo Arkean tuotekehityspäällikkö Sanna Uusitalo.

"Tällä hetkellä perehdymme Aromin tuottamaan dataan pilottikeittiössämme. Ensi satokaudella tavoitteena on saada satokausidata käyttöön myös ensimmäisissä palvelupisteissämme.”