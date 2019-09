Tiesithän, että lohi ja kirjolohi eivät ole sama kalalaji? Näin ne eroavat toisistaan

Hanna Linnove

Vaikka kirjolohi on hieman merilohta kiinteämpää, ei kotikokin tarvitse olla huolissaan, löytyykö kotoa reseptin toteuttamiseen juuri oikeaa kalalajia.

Lohiruoat kuuluvat monen suosikkiruokiin. Reseptejä löytyy jokaiseen makuun uunilohesta aina medaljonkeihin ja savustettuun loheen.

Ruokaohjeissa puhutaan usein vain lohesta, mutta kaupassa vastaan tuleekin merilohta ja kirjolohta. Pro Kala ry neuvoo, kumpaa pitäisi valita, ja kertoo myös, mitä eroa merilohella ja kirjolohella oikeastaan on.

Toisin kuin joku voi luulla, lohi ja kirjolohi eivät ole saman kalan eri muotoja, eikä kyseessä ole myöskään tuotenimi. Pro Kala ry huomauttaa, että lohi ja kirlohi ovat eri kalalajeja, eivätkä ne itse asiassa ole edes sukua toisilleen.

Lohi eli tieteelliseltä nimeltään salmo salar on alun perin Pohjois-Atlantilta kotoisin oleva kala. Suurin osa Suomessa myytävästä lohesta on kasvatettua tuontikalaa. Kirjolohi - oncorhynchus mykiss - taas on kotoisin Tyyneltämereltä. Se on Suomen tärkein viljelykala. Kaupassa myytävä kirjolohi onkin usein kotimaassa kasvatettua.

Pro Kala vinkkaa, että, jos lohen ja kirjolohen laittaa vierekkäin, on ne helppo tunnistaa eri kaloiksi koko- ja värieron takia. Lohi nimittäin on isompi, ja kirjolohen kyljessä on enemmän väriä, kuten sen nimestäkin voi päätellä.

Lohi on kirjolohta rasvaisempaa, ja kirjolohessa on myös aavistuksen enemmän proteiinia kuin lohessa.

Siitä huolimatta, että kirjolohi on hieman merilohta kiinteämpää, ei kotikokkien tarvitse olla huolissaan, löytyykö kotoa jonkin reseptin toteuttamiseen juuri oikeaa kalalajia.

Pro Kala huomauttaa, että kirjolohen voi korvata lohella ja päinvastoin. Molemmilla on nimittäin hyvin samanlainen kypsymisaika, ja samat mausteet sekä lisukkeet toimivat niin lohelle kuin kirjolohellekin.