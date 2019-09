Satokausikalenteri tempaa nyt kaiken kotimaisen ruuan puolesta – kumppanina Atria

Kari Salonen

Kasviksia ruokavalioon sesongin mukaan ja liha ja kala kotimaisiksi, kuuluttaa Sadonkorjuuhaaste.

"Tavoitteenamme on kasvattaa kaiken kotimaisen ruuan käyttöä. Vaikka me Satokausikalenterissa ollaan oltu kaikkien kasvisten puolella, niin seuraajillemme kotimaisuus on kaikista tärkein arvo", sanoo Satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula.

Satokausikalenteria on julkaistu vuodesta 2014. Sen on kiitetty nostaneen kasvisten kysyntää merkittävästi. Monien kasvisten tuotantoalat ovat kasvaneet.

Nyt Karjula ja kumppanit tempaisevat kaiken kotimaisen ruuan puolesta.

"Haastamme kaikki mukaan, niin koulut kuin ruokatalot. Atrian kanssa olemme valinneet kasviskumppaneiksi sellaisia, jotka sopivat heidän tuotteidensa kanssa, kuten keltajuuri ja salaattisikuri", Karjula kertoo.

Kampanjalla on kovat tavoitteet: kaksinkertaistaa kampanjassa olevien, vähän oudompien kasvisten, kuten salottisipulin ja juurisellerin, käyttö.

Atrian markkinointijohtaja Sanna Päällysaho kuvaa kampanjaa Atrian vuoden suurimmaksi ruokatempaukseksi.

"Tavoitteena on kasvattaa suomalaisen ruuan menekkiä tuntuvasti ja palauttaa sadonkorjuu sille kuuluvaan arvostukseen. Jokainen yritys ja organisaatio on tervetullut mukaan."

Kampanjassa annetaan vinkkejä, miten lisätä kasviksia tuttuihin ruokiin. Karjalanpaistista tulee karjulanpaisti, kun siihen lisätään juuriselleriä, salottisipuleita ja kuivattuja suppilovahveroita.

Jureke on lihamureke, jota on jatkettu kelta- tai punajuurella, ja sadonkorjuukana tarjoillaan myskikurpitsapedillä.

"Missiomme on edistää ja monipuolistaa kasvisten kulutusta, ja yhteistyö Atrian kanssa mahdollistaa kasvisten ilosanoman levittämisen yhä suuremmalle kohderyhmälle", Karjula perustelee.

Miehistä vain 14 prosenttia ja naisista 22 prosenttia syö suositusten mukaisesti puoli kiloa kasviksia päivässä.

Sadonkorjuuhaasteeseen voi osallistua valitsemalla ruokakaupassa kotimaisia tuotteita ja kokeilemalla mieluista Sadonkorjuu-reseptiä (www.atria.fi/sadonkorjuu/).

Jos syöt ravintolassa, varmista lihan ja muiden raaka-aineiden alkuperä.

Instagramissa on meneillään kilpailu, johon voit postata kuvan annoksestasi hashtagilla #sadonkorjuuhaaste