Suomen ruokavienti Saksaan puolitoistakertaistui alkuvuonna — "Grüne Woche oli todella tärkeä tapahtuma"

Jaana Kankaanpää

Kari Meltovaara esitteli leipomo Rostenin tuotteita Berliinin Grüne Woche -ruokamessuilla tammikuussa.

Suomen ruokavienti Saksaan kasvoi tammi–toukokuussa lähes 50 prosenttia viime vuodesta.

"Kasvuluku on suurin ainakin viime vuosien ajalta", Business Finlandin Food from Finland -ruokavientiohjelman Saksan markkinasta vastaava Lili Lehtovuori kertoo.

Hän ei lähde ennustamaan, voiko kasvu jatkua pitempään näin vahvana, mutta toteaa, että Saksassa on paljon potentiaalia. "Vienti sinne voidaan saada moninkertaistettua, kunhan systemaattista, hyvää työtä jatketaan.

Viime vuonna Suomesta vietiin ruokaa Saksaan 87 miljoonan euron arvosta.

Saksan osuus koko Suomen elintarvikeviennistä on tullin tilastojen mukaan 6–7 prosenttia.

MTK:n aloitteesta Suomi toimi tammikuussa pääkumppanimaana maailman suurimmilla ruokamessuilla, Berliinin Grüne Wochella.

Messut ja niiden oheistapahtumat toivat Suomelle ja suomalaisyrityksille paljon näkyvyyttä, muun muassa yli 3 000 juttua saksalaismedioissa.

"Suomen osastolla tehtyyn kyselyyn vastanneista 81 prosenttia piti osastoa erittäin hyvänä tai hyvänä", kertoo Suomen kumppanuusmaahankkeesta vastannut viestintäjohtaja Klaus Hartikainen MTK:sta.

Grüne Woche oli todella tärkeä tapahtuma, Lehtovuori vahvistaa.

Hän muistuttaa kuitenkin, että vienninedistäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. "Myynnin kehittäminen ei tapahdu kuukausissa vaan vie vuosia."

Varsinkin yritysten omilla brändeillä myytävien tuotteiden viennin avaaminen ja kehittäminen vaatii hänen mukaansa aikaa ja vaivaa.

"Kaikki asiat, mitä Saksassa on viime vuosina systemaattisesti tehty, vaikuttavat viennin positiiviseen kehitykseen. On osallistuttu messutapahtumiin ja yritykset ovat itse aktivoituneet."

Lehtovuori mainitsee myös kampanjayhteistyön eri ketjujen, kuten Cittin, Globuksen ja Edekan kanssa.

Viimeksi suomalainen ruoka oli esillä Saksan liittopresidentin kansanjuhlissa elokuun lopussa.

Tuoteryhmistä Saksassa vetävät etenkin suomalainen kaura sekä leipomo-, kala- ja alkoholituotteet.

"Valttinamme on Suomen hyvä maine innovatiivisena, puhtaan luonnon ja laadukkaiden prosessien maana", Lehtovuori kertoo.

"Suomalaiset tuotteet sopivat myös terveellisyystrendiin. Lisäksi ne ovat saksalaisille positiivisella tavalla erilaisia."

Lehtovuori pitää tärkeänä, että suomalaiset tuotteet esiintyvät Saksassa saman Finnland – Aus der Wildnis (Villistä luonnosta) -ilmeen alla kuin Grüne Wochella.

Yhä useampi suomalaisyritys on kehittänyt tuotteita nimenomaan vientiä varten. Lehtovuori mainitsee menestyjistä muun muassa Linkosuon, Sunspeltin, Helsinki MIllsin ja Juustoportin.

Saksan markkinoilla pakkausten pitää olla houkuttelevia ja kiinnostavia, pakkauskokojen oikeita ja tuotteiden luonnollisesti hyvän makuisia.

​Nyt pinnalla ovat tuotteet, joissa on mahdollisimman vähän ja mahdollisimman luonnollisia aineosia.

​​​​​​Suomi on mukana myös ensi vuoden Grüne Woche -messuilla. MTK on vahvasti mukana järjestelyissä, joista päävastuun kantaa Food from Finland -ruokavientiohjelma.