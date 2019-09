Syksyn säilöntäkausi on nyt parhaimmillaan – näin pakastat ekologisesti

Kari Salonen

Syksyllä pakastimet pursuavat sieniä ja marjoja, jotka ovat terveellistä ruokaa. Energiayhtiö Vattenfallin energia-asiantuntija vinkkaa, miten säilöt syksyn herkut mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Moni on tottunut säilömään ruokaa pakastamalla, ja syksyllä pakastin täyttyy entisestään, kun sienet ja marjat valtaavat pakastinlokerot. Vaikka pakastaminen kuluttaa energiaa, sitä ei kuitenkaan kannata lopettaa energiankulutuksen pelossa.

”Ruoan pakastaminen on ekologista. Ruoan tuotannon ja kuljetuksen hiilidioksidipäästöt ovat kertaluokkia suuremmat kuin pakastamisen energiankulutus, eli pakastamista kannattaa hyödyntää arjessa. Ruoan pakastaminen on ekoteko myös sen vuoksi, että pakastaminen on erinomainen keino välttää ruokahävikkiä”, Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos kertoo tiedotteessa.

Sen sijaan, että kuluttaja pohtisi pakastamisen oikeutusta, hän voi vaikuttaa siihen, miten pakastaa ruokansa.

Näin säilöt ruoan energiatehokkaasti:

1. Säädä pakastimen lämpötila -18–20 asteeseen

Laita lämpömittari pakastimeen ja säädä pakastin -18–20 asteeseen. Jos pakastimessasi ei ole digitaalista näyttöä, säädä säätönappia vähän kerrallaan ja odota välissä kuusi tuntia, jotta lämpö ehtii tasaantua. Tarkkaile lämpömittaria, ja säädä pakastinta tarvittaessa lisää.

2. Vertaile kaupassa pakastimien energiatodistuksia

Pakastimien energiankulutuksessa on pieniä eroja, ja energiatodistuksessa lukee suoraan energiankulutus vuodessa. Näin voit verrata samankokoisten pakastimien kulutusta keskenään. Energialuokkien erot johtuvat pääosin pakastimien eristyksistä, joten jos ostat paremman energialuokan pakastimen, se pysyy sähkökatkon sattuessa pidempään kylmänä.

3. Muista sulattaa pakastin tai osta pakastin, jossa on automaattisulatus

Pakastimeen kerääntyvä jää on syytä sulattaa pois tai vaihtoehtoisesti osta pakastin, jossa on automaattinen sulatus. Jää eristää hyvin, minkä vuoksi pakastimen kompressori joutuu tekemään ylimääräistä työtä, jotta se saa johdettua kylmän ilman huurteen läpi pakastimeen. Kun kompressori käy jatkuvasti, se kuormittaa laitetta. Tällöin sähköä kuluu enemmän, ja laitteen käyttöikä lyhenee.

4. Tarkkaile pakastimen ääntä

Jos pakastin pitää jatkuvasti ääntä, se on merkki kompressorin jatkuvasta käynnistä. Koneistoa ei ole suunniteltu ylläpitämään liian kylmää lämpötilaa pakastimessa, jolloin kompressori kuluu nopeasti ja kuluttaa paljon sähköä. On tavallista, että pakastin pitää ääntä taukojen kanssa, mutta jos ääni on jatkuvaa, silloin ääni on merkki joko pakastimen rikkoutumisesta tai liian kylmästä lämpötilasta.

5. Vie pakastin kierrätykseen

Kun pakastimessa alkaa ilmetä vikoja, sen käyttö tulee lopettaa ja pakastin täytyy viedä heti kierrätykseen. Kaikkein vanhimmissa laitteissa voi olla jopa terveydelle vaarallisia kaasuja, jotka pitää kerätä pois ennen kuin ne alkavat vuotaa. Myös uudemmissa pakastimissa on sekä ihmisille että ympäristölle vaarallisia kylmäaineita, joten rikkinäisten pakastimien kanssa ei kannata aikailla.