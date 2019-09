Tiesitkö? Oluen alkoholipitoisuus ei ole välttämättä se mikä etiketissä kerrotaan

Heittojen salliminen on välttämätöntä, sanoo ylitarkastaja Timo Rokka Valvirasta. Tämä johtuu oluen valmistustavasta.

Jukka Pasonen

Tiesitkö, että saunaoluesi alkoholipitoisuus ei ehkä olekaan sitä, mitä pakkauksessa luvataan – eikä sen tarvitsekaan olla?

Jos juot alle 5,5-tilavussprosenttista olutta, sen alkoholipitoisuus saa lain mukaan heittää 0,5 tilavuusprosenttia suuntaan tai toiseen.

Sallittu heitto kasvaa prosenttiin, kun puhutaan yli 5,5 tilavuusprosenttisessa ja vahvemmista oluista.

Tästä seuraa, että olut, jonka luulit olevan vahvaa 5,6-tilavuusprosenttista, voikin olla yhtä mietoa kuin keskiolut.

Toisaalta taas 0,5-tilavuusprosenttinen niin sanottu alkoholiton olut voikin sisältää luulemaasi enemmän alkoholia.

Nykyiset alkoholijuomia koskevat joustovarat ovat tulleet Suomeen EU:n jäsenyyden mukana. Vaihteluväli on määritetty EU:n elintarviketietoasetuksessa.

Miksi tällaisia heittoja katsotaan läpi sormien?

Heittojen salliminen on välttämätöntä, sanoo ylitarkastaja Timo Rokka Valvirasta. Tämä johtuu oluen valmistustavasta. Kun olueen käytetty hiiva pilkkoo maltaan käymiskykyisiä sokereita ravinnokseen, olut käy. Käymisreaktion sivutuotteena syntyy alkoholia.

"Hiiva on elävä organismi, joka tuottaa käymisreaktiossa alkoholia, olosuhteista – lähinnä lämpötilasta ja vallitsevista ravinteista – riippuen, Rokka sanoo.

"Sen takia lainsäätäjä on suuressa viisaudessaan ajatellut, että tämä ei ole hallittavissa, aina ei tule välttämättä yhtä lopputulosta."

Eri vaihtelurajoille löytyy selitys kemiasta ja raaka-aineista. Alle 5,5-tilavuusprosenttisissa oluissa on nimittäin vähemmän mallasta kuin vahvemmissa oluissa, joten hiivan käyminen on ennalta-arvattavampaa.

Kun maltaan määrä kasvaa, myös mahdolliset heitot kasvavat.

Tislaamalla valmistetuissa alkoholijuomissa, kuten ginissä tai tequilassa tai miedoissa juomasekoituksissa, joissa on esimerkiksi giniä ja limsaa, sallittu vaihteluväli alkoholipitoisuudessa on plus miinus 0,3 tilavuusprosenttia.

Tämä johtuu Rokan mukaan siitä, että tisleen alkoholipitoisuus tiedetään etukäteen, koska kyseessä on "kuollut tuote".

Tislatessa vesi, alkoholi ja aromiaineet siirtyvät lopputuotteeseen, eikä mukana ole eläviä organismeja, jotka voisivat käydä ja aiheuttaa yllätyksiä.

"Siinä annetaan pieni joustovara nesteen ja alkoholin sekoittamisessa. Pitää osata laskea, että jos laittaa litran 900 litraa vettä ja vaikka 100 millilitraa etanolia, kuinka väkevä liuoksesta tulee."