Lihatalo Pouttu alkaa kilpailla punaisen lihan kulutuksen kanssa – Muu-pihvi valmistetaan tanskalaisesta herneestä

Kimmo Haimi

Muu-tuotesarja tehdään herneestä, jota ei saa Suomesta vielä riittävästi.

Kannuslainen lihatalo Pouttu tiedottaa kehittäneensä ”aivan lihalta maistuvan kasvilihan". Herneestä tehty vegaaninen Muu-burgeripihvi on Poutun suurin lanseeraus kymmeniin vuosiin.

Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell kertoo, että lihalta maistuva, kasvipohjainen tuotesarja on suunniteltu sekasyöjille.

"Emme koe, että Muu kilpailisi muiden kasviproteiinituotteiden kanssa. Sen kilpailija on punainen liha”, Karell sanoo.



Muu tulee aluksi myyntiin vain S-ryhmän kaupoissa. Tuotesarjaan on luvassa 14 eri tuotetta, joista herneburgeripihvi lanseerattiin ensimmäisenä.

Tuotesarjaan käytetään tanskalaista hernettä, sillä Suomessa hernettä ei kasvateta vielä riittävästi. Herneen lisäksi valmistuksessa käytetään muun muassa vettä, rypsiöljyä ja mausteita.

Karellin mukaan Muu on samankaltainen kuin Suomessa tänä syksynä myyntiin tullut ulkomainen Beyond Meat. Kotimaassa valmistetun tuotteen hinta on kuitenkin edullisempi.

S-ryhmän tuoretuotteiden valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo, että kyselyiden mukaan 30 prosenttia kuluttajista haluaa vähentää punaisen lihan syöntiä.