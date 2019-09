Myrsky maitolasissa: Koululaiset lobataan maidonjuojiksi, väittää eläinoikeuspuolue – Maito ja terveys ry:n asiantuntijan mukaan tarkoitus on edistää terveellistä ravitsemusta

Markku Vuorikari

Kouluvuonna 2019–2020 Suomen koulumaito-ohjelma saa EU:lta tukea 3,82 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan EU-maat saavat tukea 104 miljoonaa euroa.

Tänään vietetään kansainvälistä koulumaitopäivää.

Eläinoikeuspuolueen tiistain blogikirjoituksen mukaan suomalaiset on mainostettu ja lobattu maidonjuojiksi.

"Koulumaitotukea perustellaan terveellisten ruokailutapojen tukemisella, vaikka todellinen tarkoitus on maitotuotteiden menekin edistäminen", kirjoituksessa todetaan.

"Tuen tarkoitus on edistää oppilaiden terveellistä ravitsemusta", sanoo maitoalan asiantuntiorganisaatio Maito ja terveys ry:n ravitsemusasiantuntija ja viestintäpäällikkö Katariina Lallukka.

Euroopassa moni koululainen syö lounaaksi kouluun tuomansa leivän. Suomen valtion kustantama koululounas on poikkeuksellinen. "Tuettu maito koulussa tekee lounaasta ravitsemuksellisesti täysipainoisemman", Lallukka sanoo.

"Kehitysmaissa päivän aikana mahdollisesti tarjottavan maidon merkitys on huomattavasti isompi kuin meillä hyvinvointivaltioissa."

Lallukan mukaan Suomen kieltäytyminen EU:n koulumaitotuesta ei vaikuttaisi tuen olemassaoloon.

"Maito on mukana valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksessa siitä, mitä aterian pitää sisältää. Suositukset perustuvat tähänastiseen tieteelliseen tutkimusnäyttöön."

Eläinoikeuspuolueen 1. varapuheenjohtaja Tiina Ollila kertoo, että puolueen tärkein tehtävä on tuoda keskusteluun mukaan eläinten näkökulmaa.

Puolueen tavoitteena on muuttaa maataloustukijärjestelmää suosimaan ihmisille kelpaavan kasvisruuan tuotantoa. "Eläinperäisen tuotannon tuista on luovuttava asteittain aloittaen esimerkiksi maidontuotannon tuista", puolueen blogissa todetaan.

Eläinoikeuspuolueet tekevät Ollilan mukaan yhteistyötä EU-tasolla muuttaakseen koulumaitotukea tukemaan kasvijuomien hankintaa.

"Jos sitä halutaan tukea. En sano, että tukea pitää ylipäänsä tarvitsee olla jatkossa."

Suurimmat tuensaajat ovat Ranska 17 miljoonalla ja Puola 11 miljoonalla eurollaan. Perässä tulevat Romania, Italia ja Saksa. Ruotsi saa tukea lähes 9 miljoonaa euroa.

Hedelmien ja vihannesten tarjoamista kouluissa EU tukee Suomessa 1,6 miljoonalla eurolla. Koko EU:ssa hedelmä- ja vihannestukea maksetaan 145 miljoonaa euroa.

Eniten tukea saavat Saksa, noin 25 miljoonaa euroa ja Italia, lähes 21 miljoonaa euroa.

Eläinoikeuspuolueen mukaan koulumaitotuen piiriin kuuluvien tuotteiden joukossa ei ole yhtään kasviperäistä tuotetta.

"Tämä asettaa vegaanilapset eriarvoiseen asemaan, sillä kasviperäisten juomien hankkimista ei tueta eikä edellytetä. Vegaanilapsi joutuu usein tyytymään ruokajuomana veteen, vaikka maito-ohjelmia tuetaan kaikkien yhteisistä verorahoista", blogissa todetaan.

Ollilan mukaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta asian pitäisi olla toisin.

"Ravitsemuksellisesti ei ole oikein, että tietyt lapset jäävät ilman ruokajuomaa."

Mitä tarkoittaisi ravitsemuksellisesti, jos maito vaihdettaisiin kouluissa kasvijuomaan?

Lallukan mukaan maitoa korvaavissa juomissa yritetään jäljitellä maidon ravintoainekoostumusta. Niissä on usein lisättyä kalsiumia, D-vitamiinia ja B-12-vitamiinia.

"Kaurajuomissa proteiinia on vähemmän kuin maidossa, sitä pitäisi olla ruuassa enemmän. Soijajuomissa taas on proteiinia, mutta esimerkiksi monessa soijajuomassa ei ole jodia, kuten maidossa."

Monesta kasvijuomasta puuttuu jodi. Jodin saanti on suomalaisilla juuri ja juuri riittävällä tasolla. Maitovalmisteet ovat merkittävä jodin lähde suomalaisille jodioidun suolan ja kalan lisäksi.

Eri kysymys Lallukan mukaan on, miten kasvijuomat sopivat oppilaiden makumaailmaan.

Eläinoikeuspuolueen yhteiskunnallisena päämääränä on luopua kaikkien eläinten käytöstä elintarvikkeina.

EU on tukenut koulumaidon tarjoamista Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Kansainvälistä koulumaitopäivää on juhlistettu vuodesta 2000. Sen viettoa maailmalla koordinoi FAO. Päivää on perinteisesti vietetty yli 30 maassa ympäri maailman.

