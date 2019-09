Jo toinen kerta putkeen: Suomalainen burgeri valittiin taas Euroopan parhaaksi

Social Burgerjoint

Suomalainen Social Burgerjoint palkittiin viikonloppuna jo toistamiseen Euroopan parhaasta hampurilaisesta maailman suurimmassa katuruokatapahtumassa, European Street Food Awardseissa. Kilpailun finaali järjestettiin Ruotsin Malmössä.

Social Burgerjointin voitto tuli Brookdale-burgerilla. Kilpailun tuomaristo arvosti erityisesti burgerin vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Brookdale sisältää kotimaisen naudanlihapihvin, cheddarjuustoa, bearnaisemajoneesia ja pikkelöityä punasipulia briossisämpylän sisällä.

Sama burgeri valittiin kesäkuussa järjestetyillä, Suomen ensimmäisillä Burger lovers -festivaaleilla parhaaksi lihaburgeriksi.

”Vähemmän on enemmän. Burgerimme makumaailma on hiottu huippuunsa ja olemme valinneet Brookdaleen parhaimmat raaka-aineet. Kilpailun voittaminen jo toista kertaa on hienoa. Olemme ylpeitä, että olemme nousseet voittajaksi näin kovatasoisessa kansainvälisessä kilpailussa”, Social Burgerjointin luova johtaja Mika Tuomonen sanoo tiedotteessa.

Koko Street Food Awards -kilpailun voitti japanilaisvaikutteista katuruokaa tekevä brittiläinen Homeboys.