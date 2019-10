Lautaselle päätyy koko eläin nokasta pyrstöön – ravintola Nokka luottaa pientuottajiin

Helsinkiläisravintola käyttää raaka-ainetoimittajistaan nimitystä VIP-tuottaja, joista uusin on riistalihaan erikoistunut Viltgård.

Riitta Mustonen

Silakka sopii sesonkiin, Helsinkiin ja huippuravintolaan, linjaa Ari Ruoho. Silakkalajitelma aloittaa Nokan syysmenun.

Vuodesta 2010 ravintola Nokkaa luotsannut keittiöpäällikkö Ari Ruoho toteuttaa unelmaansa huippuravintolasta, joka tarjoilee kestäviä, Suomen luonnosta ammentavia ruokaelämyksiä.

"Periaatteenani on alusta asti ollut, että ruoka maistuu suomalaiselta. Olemme valikoineet aina parhaat ainekset, ja se on tuottanut tulosta. Asiakasmäärä on noin kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja suomalaisesta ruuasta puhutaan enemmän kuin ikinä", Ruoho toteaa.

Nokka on koonnut tuottajaverkoston viljelijöistä kalastajiin ja metsästäjiin, joita se esittelee myös muille vuotuisessa Nokan pientilatoritapahtumassaan. Tuottajien pärjääminen on Ruohon mielestä myös ravintolan etu.

"Vastuulliseen ravintolatoimintaan kuuluu, että autamme tuottajia kehittämään omaa osaamistaan ja toimintaansa. Siksi toivoisin, että yhä useampi tilaisi raaka-aineet suoraan tuottajilta, jotka kasvattavat maailman parasta ruokaa", Ruoho kannustaa.

Nokan syksyn menu alkaa silakalla, jota tarjotaan kolmessa muodossa: lämminsavuna, marinoituna ja mätinä.

"Silakka sopii meille hyvin. Ollaan Helsingissä, lähellä Suomenlahtea ja Itämerta. Opin juuri, että syömällä silakkaa kerran viikossa neutralisoi omat päästöt Itämereen eli syömällä hyvin autat suomalaista luontoa", Ruoho hymyilee.

Nokan syksyssä näkyy myös suomalainen metsästysvaateyritys Sasta, joka juhlistaa 50-vuotista taivaltaan kestävät arvot jakavien kotimaisten laaduntekijöiden kanssa.

Sastan toimitusjohtajan Juha Latvalan mukaan Nokka on näyttänyt, että ekologisella ja luonnon kannalta kestävällä pohjalla voi toteuttaa kannattavaa liiketoimintaa.

"Ari Ruoho on nostanut kotimaisen riistaruuan kansainväliselle tasolle ja osallistuu myös itse raaka-aineiden hankintaan näyttäen konkreettisesti, mitä perinteinen metsästä pöytään -ideologia tarkoittaa", Latvala kiittää.