Jasper Pääkkösen suomalaisesta lohesta valmistettu nimikkokeitto käy kaupaksi niin hyvin, että sen tuotoista lahjoitetaan kalojen suojeluun 30 000 euroa

Löyly

Kaikki Löylyn kalaruuat valmistetaan suomlaisesta kalasta.

Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Löyly-saunan omistava näyttelijä ja yrittäjä Jasper Pääkkönen on tunnettu kestävän kalastuksen puolestapuhuja.

"Kun keittiömestarimme Löylyä avatessa kysyi, voiko lohikeitosta tehdä ”Jasperin lohikeiton”, niin annoin yhden ehdon: jokaisesta keitosta tulisi lahjoittaa osa WWF:n kalakantojen eteen tehtävään työhön", Pääkkönen kertoo.

Jasperin lohikeittoa on myyty jo yli 60 000 annosta, joista kertynyt yli 30 000 euron summa on lahjoitettu lyhentämättömänä Suomen WWF:lle.

"Yli 60 000 myytyä keittoa yllätti meidät itsemmekin. Kasassa oleva lahjoitussumma on sen verran merkittävä, että siitä uskaltaa jo olla ylpeä. Suomen WWF tekee valtavan hienoa työtä maamme kalakantojen ja virtavesien hyväksi. En voisi keksiä parempaa kohdetta keittorahoille", Pääkkönen iloitsee.

"Tämän kokoluokan lahjoitus yhdeltä ravintolalta on poikkeuksellinen. On mahtavaa, että niin moni asiakas on halunnut valita juuri tämän vastuullisesti tuotetun annoksen, josta meille tulee lahjoitus. Olemme todella iloisia ja otettuja tästä", WWF:n asiakkuuspäällikkö Aino Sirkesalo kertoo.

Jasperin lohikeitto on valmistettu kotimaisesta, vastuullisesti kasvatetusta kirjolohesta. Pääkkönen pitää huolen, että myös muu Löylyssä tarjoiltava kala on Suomessa eettisesti tuotettua ja pyydettyä.

"Käytämme Löylyssä ainoastaan WWF:n kalaoppaan vihreän listan eli järjestön suosittelemia kaloja", hän tarkentaa.

Löylyn lohikeittoyhteistyö WWF:n kanssa jatkuu, ja kertyneet varat lahjoitetaan järjestölle vuosittain.

Hernesaareen vuonna 2016 avattu Löyly oli näyttävä hanke, jota markkinoitiin suunnitteluvaiheessa kotimaisen FSC-puun käytöllä. Sen rakennuttivat Jasper Pääkkönen ja vihreiden kansanedustajanakin toiminut Antero Vartia.

"Vartia ja Pääkkönen halusivat käyttää rakentamisessa nimenomaan suomalaista pienpuuta, joka yleensä menee poltettavaksi", Savon Sanomissa kerrottiin vuonna 2015.

Rakentamisvaiheessa puun alkuperä muuttui kuitenkin venäläiseksi ja se hakattiin 150-vuotiaasta metsästä. Vartian mukaan puun toimittaja Nextimber turvautui venäläiseen puuhun, jotta aikataulu pitäisi.

"Olen pettynyt siihen, ettei alkuperäinen suunnitelmamme pitänyt. Halusimme saunan kuitenkin kesäksi valmiiksi ympäristökriteereistä tinkimättä."

Löyly on Avanto Arkkitehtien suunnittelema ja sitä on kiitelty kansainvälisissä kilpailuissa.