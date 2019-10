Jari Leppä luomupäivässä: Luomutuotteita pitää saada lisää

Petteri Kivimäki

Jari Leppä korosti, että Suomen tapa tuottaa ruokaa on maailman kärkeä ja se pitäisi hyödyntää.

"Kotimaisia luomutuotteita on saatava lisää. Hallitus on valmis tukemaan tätä tavoitetta", Jari Leppä lupasi avatessaan Luomuelintarvikepäivän Helsingissä keskiviikkona.

Hallituksen tuki tarkoittaa muun muassa luomuvientiin ja viejien koulutukseen panostamista.

"Raaka-aineen tuottaminen ei riitä. Tarvitaan elintarvikkeita. Luomuketju pitäisi saada toimimaan kaikilla luomutuotteilla, mutta se katkeaa, jos ei ole raaka-aineen jalostajaa lähellä. Jalostuksessa ja tuotekehityksessä on paljon kehitettävää", Leppä huomauttaa.

Parannustakin alalla on nähtävissä, ministeri tunnusti. Julkisessa ruokailussa luomun osuus on noussut noin kahteentoista prosenttiin. Sitä on edistänyt rasvattoman luomumaidon D-vitaminointipäätös.

"Luomun osuutta pitäisi nostaa tästäkin. Ruotsissa julkisissa keittiöissä 38 prosenttia on luomua ja siellä on tavoite nostaa se 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä."

Leppä patistaakin kuntia huomioimaan strategioissaan vastuullisen ruuantuotannon. "Monille kunnille kotimainen ruoka on jo nyt iso osa imagon parantamista."

