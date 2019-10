Keskustan Kalmari laati valmiin ruoka-aloitteen, joka sopii laiskoillekin kuntapäättäjille – tähtää tuontiruuan puolittamiseen

Kansanedustajan mukaan ulkomaisten elintarvikkeiden kulutusta kannattaa vähentää, koska liikenne on ylivoimaisesti suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen tuottaja.

"Erityisesti kannattaa välttää kaukomaiden tuotteita kuten riisiä ja soijaa, sillä niiden tuotannossa käytetään paljon torjunta-aineita, jotka ovat meillä kiellettyjä. Soija ja riisi ovat myös yleisimpiä geenimuunneltuja kasveja", Kalmarin aloitteessa sanotaan.

Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari kertoo levittäneensä kaikkiin Suomen kuntiin vaihtoehtoista valtuustoaloitetta ruokahankinnoista.

Myös laiskoille kuntapäättäjille sopiva aloite on valmista tekstiä, joka alkaa "Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme" ja päättyy aloitetekstin jälkeen kohtaan "allekirjoitukset". Välissä on listattu tietolähteitä.

Kalmarin aloitteessa esitetään ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä. Esitystä perustellaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen hillitsemisellä, sillä "liikennesektori on ylivoimaisesti suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen tuottaja niin Suomessa kuin globaalilla tasolla".

"15 suurinta rahtilaivaa tuottavat enemmän rikki- ja typpioksidipäästöjä sekä nokea kuin kaikki maailman autot yhteensä", aloitteessa lukee.

"Näitä suurimpia liikenteen päästölähteitä voidaan hillitä tehokkaimmin vähentämällä ulkomailta tuotavien tuotteiden määrää ja vastaavasti suosimalla mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi."

Aloitteen mukaan ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niitä voidaan vähentää.

"Kotimaisia raaka-aineita suosimalla päästövaikutukset pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteen ja terveellisyyteen. Suomessa tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä terveystilanne mahdollistaa antibioottien vähäisen käytön", aloitteessa perustellaan.

Kalmari ei kerro suoraan, miksi aloite on "vaihtoehtoinen". Se liittynee viime päivien keskusteluun ja helsinkiläisten kaupunginvaltuutettujen aloitteisiin maidon ja lihan käytön rajoittamisesta julkisissa ruokapalveluissa.

Kalmarin laatima "Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä" löytyy hänen kotisivultaan.

