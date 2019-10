Paula Havasteen Vierashuoneet sai Kirja à la Carte -palkinnon

Voittajateoksen miljöönä on neuvostoajan Viro, mutta sen ruokamaailma on tuttu myös Suomen suurille ikäluokille ja vähän nuoremmillekin.

Kuva: Turun Kirja- ja Ruokamessut

Paula Havaste (keskellä) vastaanotti palkinnon raadin jäseniltä Reetta Kettuselta ja Markku Haapiolta.

Turun Kirja- ja Ruokamessujen yhteinen tunnustuspalkinto Kirja à la Carte jaettiin sunnuntaina Turussa.

Kirjan tapahtumapaikkana on Viron saarille syntyvä majatalo, jonka rakentumista ja toimintaa kuvataan raadin mukaan kansatieteellisen osuvasti. Ruokatalouden kuvaus on maukasta, mutta ruualla on muukin merkitys: sen avulla syntyy tarkka peilaus naisen asemaan neuvostoajan Virossa. Nainen tekee duunit, miehet tekevät niin sanottuja tärkeitä asioita.

Paula Havaste työskentelee tiedekeskus Heurekassa kiertotalouden teemoihin liittyvänä tuottajana. Hänen tuotantoonsa kuuluu tietokirjoja, runoja, lastenkirjoja sekä historiallisia romaaneja, joissa on tarinan lomassa tutkittua tietoa entisaikojen arjesta.

Kirja à la Carte -palkinto on tunnustus messujen välisenä aikana ilmestyneelle fiktiiviselle kirjalle, jossa ruoka on näkyvällä tavalla osana kerrontaa. Ulkomailla tälle kirjallisuuden lajille on oma nimikin: gastrofictio.

Palkinto jaettiin neljännen kerran. Aiemmin on palkittu Donna Leon, Heikki Valkama ja Eppu Nuotio.