Ravitsemussitoumus palkittiin – "vie hienolla tavalla suosituksia käytäntöön"

Riitta Mustonen

Lounasravintola voi tehdä ravitsemussitoumuksen esimerkiksi sijoittamalla jatkossa kasvissalaatit ja -lisäkkeet linjaston alkupäähän.

Ravitsemussitoumus-toimintamalli kannustaa ruoka-alan toimijoita parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua. Ravitsemussitoumukset ovat 1–3 vuoden aikana toteutettavia konkreettisia, merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä, jotka edistävät ravitsemussuositusten toteuttamista.

Toimintamalli otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten.

Ravitsemussitoumuksen voi tehdä kahdeksasta eri aihepiiristä. Näitä ovat suola, rasvan laatu, sokeri, kasvikset, tuotteet lapsille, annos- ja pakkauskoot, lounaat ja ruokaohjeet.

Jo tehdyt sitoumukset koskevat muun muassa kasvisruuan ja kasvisten lisäämistä valmisaterioissa ja välipaloissa, rasvan laadun parantamista, suolan ja sokerin määrän vähentämistä sekä ravitsemussuositusten mukaisen reseptiikan kehittämistä.

Esimerkiksi S-ryhmässä ravitsemussitoumuksen nimissä on uudistettu ABC:n salaattipöytää yhdessä Satokausikalenterin kanssa ja lisätty kasvisvaihtoehtoja.

S-ryhmä on järjestänyt marttojen kanssa koululaisille ilmaisia Ässäkokki-kursseja, joilla on opetettu koululaisille arjen ruokataitoja. Ruokatiedon kanssa S-ryhmä on luonut Retki kauppaan -opetuskokonaisuuden peruskoulun alaluokkalaisille.



Malli on sidottu osaksi YK:n kestävän kehityksen Sitoumus2050 -kokonaisuutta. Toimintamalli tähtää tulevaisuuteen, jossa kaikkien olisi helppoa syödä terveyttä edistävästi ja kestävästi ja tehdä hyvästä ruokavaliosta pysyvä elämäntapa.

”Ravitsemussitoumus-toimintamalli osoittaa, että ruoka-alan toimijat osaavat tehdä asioita yhdessä ja sitoutua yhteiseen tavoitteeseen. Ravitsemussitoumuksen voivat tehdä elintarviketeollisuuden yritykset, kauppa, elintarvikkeiden maahantuojat, ruokapalvelut, lounas- ja pikaruokaravintolat ja kahvilat sekä järjestöt, kunnat, koulut ja päiväkodit, media ja työnantajat", toteaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Lyytikäisen mukaan monet suuret elintarvikealan toimijat ovat tehneet erinomaisia sitoumuksia, mutta myös pieniä toimijoita ja ravitsemispalvelualaa toivotaan rohkeasti mukaan.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään tai on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.



