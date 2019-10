Kansa on puhunut: Yli puolet haluaa maksalaatikkoonsa rusinoita – Arvaatko montako rusinaa yhdessä valmismaksalaatikossa on?

Jaana Kankaanpää

Maksalaatikko on Suomen ostetuin valmisruoka-ateria, jota myydään vuosittain lähes 9 miljoonaa rasiaa.

Lokakuun 10. päivänä juhlistetaan kansalliskirjailija Aleksis Kiveä. Monelle voi tulla yllätyksenä, että samaan aikaan vietetään myös maksalaatikkopäivää.

Sen kunniaksi Saarioinen selvitti suomalaisten makumieltymyksiä maksalaatikossa: rusinoilla vai ilman?

Ylivoimaiseksi voittajaksi nousi perinteinen rusinallinen maksalaatikko. Se keräsi yli 60 prosentin äänisaaliin.

Kakkospaikkaan joutui tyytymään rusinaton maksalaatikko noin 25 prosentin äänisaaliilla. Hännille jäi puolukkahillon kera tarjottava maksalaatikko. Äänensä antoi yli 10 000 henkilöä.

Saarioinen kertoo tiedotteessa, että sen valmismaksalaatikossa on keskimäärin 21 rusinaa.

"Vaalituloksen perusteella jokainen niistä on suojelemisen arvoinen. On ilo huomata, että klassikot pitävät pintansa ja Suomen ostetuin valmisruoka-ateria herättää tunteita. Tämä kielii tuotteen ikonisuudesta ja siitä, että maksalaatikko on päivänsä ansainnut", toteaa Saarioisten kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tia Yrjölä.