"Suomessa globaali ruokakeskustelu ja oma maatalous ovat menneet sekaisin" – tänään vietetään YK:n ruokapäivää

Saara Lavi

Ruokakeskustelun vastakkainasettelu kasvin- ja kotieläintuotannon välillä harmittaa viljelijöitä. "Suomessa kasvintuotannon rinnalle tarvitaan vastuullista kotieläintuotantoa", sanoo MTK:n Juha Marttila.

Ruoka, liha ja kasvisruoka ovat olleet kuumia puheenaiheita viime päivinä, kun pääkaupungissa yliopistolla toimiva UniCafe-ravintolaketju ilmoitti luopuvansa naudanlihan käytöstä ja myös Helsingin kaupungin ruokapalveluissa aiotaan vähentää punaisen lihan osuutta.

Tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila otti aiheeseen kantaa maailman ruokapäivää koskevassa tiedotteessa.

Marttilan mukaan suomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet sekä työhönsä ruuan tuottamisessa että hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Hän muistuttaa, että Suomen maatalous on kokonaisuus, jossa kasvinviljely ja kotieläintuotanto tarvitsevat toinen toisiaan.

"Suomessa globaali ruokakeskustelu ja oma maataloutemme ovat menneet sekaisin. Viljelijät kokevat julkisen ilmastokeskustelun etenkin lihan ja maidon osalta kohtuuttomana ja syyllistävänä varsinkin, kun ilman heitä ruoka loppuisi", tiedotteessa todetaan.

"Haluamme lisätä valkuaiskasvien tuotantoa eteläisimmässä Suomessa tarjoamalla kotimaisen vaihtoehdon kuluttajille. Kasvava kysyntä tukee tavoitetta valkuaisomavaraisuutemme kohentamiseksi", Marttila sanoo.

"Ruokaturvan ja poikkeusolojen huoltovarmuuden varmistamiseksi tarvitsemme kasvintuotannon rinnalle vastuullista kotieläintuotantoa. Kotieläintuotteillemme on kasvavaa kysyntää myös maailmalla. Meillä on paljon puhdasta vettä ja käytämme sitä tehokkaasti. Käytämme antibiootteja vain sairaille eläimille, sioillamme on hännät ja broilereilla nokat, toisin kuin yleisesti suurissa maatalousmaissa. Lisäksi neljä viidesosaa suomalaisesta naudanlihasta saadaan maitokarjasta."

MTK muistuttaa, että nurmiviljely sitoo tehokkaasti hiiltä ja parantaa viljelykierrossa maaperän kasvukuntoa.

"Toimivat rehumarkkinat pienentävät viljanviljelijöiden sääriskiä, koska elintarvikemarkkinoille kelpaamaton viljasato voidaan useimmiten käyttää rehuihin. Nautakarjan ja lampaiden laiduntaminen on hyvä luonnon monimuotoisuudelle. Kotieläintuotannon lantaa käytetään ravinnelähteenä kasveille ja uusiutuvan energian lähteenä biokaasun tuotannossa."