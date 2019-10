Valion Oddlygood-tuotteet eivät vielä kannattavuudellaan juhli, mutta kasvuodotukset ovat kovat

Juuston kaltaisilla Veggie-viipaleilla "on mennyt todella hyvin".

Riitta Mustonen

Oddlygood kisaa kilpaillulla sektorilla.

Valion vuosi sitten lanseeraamat kaurapohjaiset Oddlygood-tuotteet eivät vielä ole valtavan kannattavia, sillä markkinointiin joudutaan investoimaan ja kilpailu on kova, Valion liiketoiminnoista, brändeistä ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi toteaa. "Mutta kyllä ne positiivista tulosta tekevät."

Valion ei-maitopohjaista valikoimaa laajennetaan koko ajan. Äskettäin markkinoille tulivat juuston kaltaiset Veggie-viipaleet.

"Niillä on mennyt todella hyvin. Me ollaan jo markkinajohtaja tässä segmentissä, ja kysyntä ulkomaille on kova."

Salusjärven mukaan yksi Valion historiallisen menestyksen kulmakivi on ollut kuluttajalähtöisyys. "On oltu mukana trendeissä ja luomassa niitä."

Hän ei näe yrityksessä minkäänlaista maito vastaan kaurapohjainen -asetelmaa eikä usko minkään uhkaavan maidon asemaa jatkossa – ei makutottumusten eikä ympäristöasioiden.

"Maito ei häviä mihinkään. Se on kasvumarkkina. Globaalissa mittakaavassa ruokaa pitää tuottaa yhä enemmän. Iso osa maasta ei kelpaa muuhun kuin nurmen tuotantoon, ja sen hyödyntäjänä nauta on ylivoimainen..

