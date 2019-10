Voiko perunaa nostaa maasta vielä joulupöytään? Tutkija vastaa

Riitta Mustonen

Varastoitavaa perunaa ei kannata nostaa ennen kuin perunan varret on katkaistu ja kerätty pois penkkien päältä. Jos ruttoiset varret jäävät maahan, sinne jää myös ruttosienen kestäviä munaitiöitä, joista tauti lähtee seuraavana vuonna nopeasti liikkeelle.

Perunan nostoaika on lämpötilakysymys, sanoo tutkija Anna Sipilä Perunantutkimuslaitokselta.

"Perunaa voi nostaa niin kauan, kun lämpötila on riittävästi plussalla. Lämpötilasta on kiinni, miten peruna säilyy maassa. Jos on kymmenen astetta pakkasta, niin perunat aika varmasti paleltuvat", Sipilä arvioi.

Perunan säilyminen paleltumatta riippuu myös siitä, miten pinnassa mukulat ovat. Jos maan kuori vähän jäätyy ja perunat ovat maan sisällä, niin se ei vielä haittaa, mutta jos maa routaantuu, niin perunat paleltuvat ja menevät pilalle.

Lumen tulo ei sinänsä haittaa perunaa, sillä lumi voi toimia suojakerroksena pakkaselta. Niinpä kunnon perunoita saattaa pystyä kuokkimaan jopa lumihangen alta, jos maa ei ole jäässä.

Toisaalta ilma ei saisi olla liian kylmä perunannoston aikaan.

"Jos lämpömittari on ihan pakkasella, peruna voi paleltua noston aikanakin. Peruna on myös herkempi kolhuille kylmässä. Yleinen ohje on, että lämpötilan pitäisi olla yli kymmenen astetta plussalla, kun perunoita käsitellään", Sipilä opastaa, mutta toteaa, että ammattiviljelijät nostavat pottua nollakelissäkin silloin, kun on pakko.

"Sääntö kuitenkin on, että peruna ei saa paleltua."

Lämpiminä syksyinä perunannostoaikaa on pystytty venyttämään myöhään syksyyn. Sipilä ei kuitenkaan halua arvioida, ovatko nostoajat yleisesti myöhentyneet.

"Vuodet ovat erilaisia."

Kotitarveviljelyssä perunaan iskee usein loppuvaiheessa perunarutto. Silloin varret on nyhdettävä pois, ettei rutto pääse mukuloihin. Ruton takia Sipilä ei antaisi perunoiden olla maassa liian pitkään. "Ruttoriski kuitenkin on."

Toisaalta perunan on hyvä saada tuleentua rauhassa. Tuleentuminen tarkoittaa, että kasvusto kellastuu ja kuolee. "Mitä paremmin peruna tuleentuu, sitä parempi kuori siihen muodostuu", Sipilä tietää.

Perunalajikkeesta ja istutusajankohdasta riippuu, kuinka aikainen peruna on ja kasvaako se vielä loppuvaiheessa.

Sipilän mielestä kotitarveviljelijän kannattaa syödä omat perunansa pois jo syksyllä, jos tarkoitus ei ole tuottaa perunaa koko talveksi.

Entä voiko perunaa nostaa maasta vielä joulupöytään, jos maa ei ole jäätynyt sitä ennen?

Sipilä kehottaa mieluummin ryöppäämään ja pakastamaan kesällä joulupöytään tarkoitetut varhaisperunat. Mutta jos välttämättä haluaa uutta perunaa vielä myöhään syksyllä, peruna kannattaa silloin istuttaakin myöhään.

"Olen kyllä kuullut, että joku harrastelija on laittanut perunat elokuussa kasvamaan ja korjannut joulun alla."

Varastoitava peruna tulisi aina kuivata ennen varastoon panoa. Kätevintä on jättää perunat kuokkimisen jälkeen joksikin aikaa kasvimaalle ennen kuin kerää ne säilytysastiaan. Perunan pinta kuivahtaa varastointikuntoon aurinkoisena päivänä nopeasti.