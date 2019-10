Atria: Broilerimme ilmastopäästöt ovat yli 40 prosenttia pienempiä kuin tuontikanan – soija vaikuttaa suuresti hiilijalanjälkeen

Johannes Tervo

Atrian broilerin rehusta noin 11 prosenttia on soijaa.

Atria on laskenut kanan hiilijalanjäljen koko ketjun osalta teurastamon portille. Atrialaisen kanan hiilijalanjälki on 3,2 hiilidioksidekvivalenttikiloa ruhokiloa kohti.

Tämä on Atrian mukaan 41 prosenttia vähemmän kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Hiilijalanjälkilaskennassa on huomioitu myös untuvikon tuottaminen sekä emobroilerien kasvatus.

Kanan hiilijalanjäljestä suurimman osan eli yli puolet aiheuttaa rehu ja siinä käytettävä soija. Seuraavaksi merkittävimpiä osa-alueita ovat lantapäästöt ja lämmitys.

Atrian broilerien rehusta 80 prosenttia koostuu kotimaisista rehuviljoista: kuoritusta kaurasta ja rehuvehnästä. Kanatilat yleensä tuottavat itse vehnää, jota käytetään kokojyvänä noin viidennes kanojen koko rehustuksesta.

Rehusta noin 11 prosenttia on soijaa. Soijan käyttöä on jo vähennetty lisäämällä kotimaisen kuoritun kauran, herneen ja härkäpavun käyttöä. Vaikka soijaa käytetään vähän, sen vaikutus kanan hiilijalanjälkeen on kuitenkin Atrian mukaan yksittäisenä tekijänä suurin.

Vaikutus johtuu soijan aiheuttamista maankäytön muutoksista Etelä-Amerikassa. Vaikka Atria käyttää tällä hetkellä pelkästään pohjoisamerikkalaista soijaa, on laskenta tehty käyttämällä soijan kansainvälisiä keskiarvolukuja.

