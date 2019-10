Koffin jouluoluen Harbinger-ohra on "Poutavuoren viljaa" Iitistä

Sinebrychoff

Iitiläinen Isäntä Antti Finskas on ylpeä mallasohrastaan, josta Sinebrychoff on tänä vuonna valmistuttanut jo 12. kerran pellolle jäljitettävän jouluoluen.

Sinebrychoff valitsi Jouluoluen viljelijän jälleen mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Ohra on lajikkeeltaan Harbinger-ohraa.

Antti Finskaksen maatila Iitissä on kasvinviljelytila, jonka pääviljelykasvi on mallasohra. Tilalla viljellään mallasohran lisäksi kauraa, kuminaa ja heinää. Lisäksi viljelykierrossa on vaihtelevasti vehnää, öljykasveja, härkäpapua sekä luonnonhoitopeltoja.

Iitti sijaitsee Kymenlaakson ja Hämeen rajamailla Iitissä, Vuolenkosken kylässä.

Baltic Sea Action Group (BSAG) arvioi lisäksi tilan toiminnan ja Viking Maltin suorittaman auditoinnin, ja näin Harbinger-ohra ja siitä valmistettu jouluolut voidaan nimetä Itämeri-ystävälliseksi.

Carlsberg-konserniin kuuluva Sinebrychoff viettää 200-vuotisjuhlavuottaan. Tilalle jäljitettävän jouluoluen Koff pani ja toi markkinoille nyt 12. kerran. Vuosi sitten Koffin valitseman jouluoluen ohra tuli viljelijä Petri Arovuoren tilalta Hausjärven Oitista.

"On jännittävää päästä maistamaan jouluolutta omalla pellolla kasvatusta ohrasta", Antti Finskas kommentoi oluen esittelytilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Finskas kuvasi kuvaa kasvattamaansa ohraa "Poutavuoren viljaksi", jota kädessä pitäessään hänelle nousi hymy huulille.

”Ohraa puidessakin oli pakko hypätä puimurin katolle ja ottaa kuvia, pelto oli niin kaunis”, iittiläisviljelijä tunnusti.

Finskas otti kantaa myös viljelyn kannattavuuteen Suomessa: olutpullon sisällöstä viljelijän osuudeksi jää alle sentti.

"Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, myös ekonominen (taloudellinen) kestävyys on tärkeää, jotta pystyisi tekemään investoinnit ja pitämään pellot kunnossa."

Koffin Jouluolut on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Mallas maistuu oluessa, joka väriltään on tavallista lageria tummempi. Humalana on käytetty Saaz-humalaa.