Järvenpään sushikuninkaalle Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinto

Kari Salonen

Markku Hautalan on kauppias kolmannessa polvessa. Hän puhuu halpuuttamisen sijaan mieluummin laaduttamisesta.

Järvenpään K-Citymarket kauppias Markku Hautala sai ELO-säätiön myöntämän vuoden 2019 Lentävä Lautanen -palkinnon. Ensimmäistä kertaa palkinto meni kauppiaalle.

Hautalan luotsaama Järvenpään K-Citymarketissa yhdistyvät ruokakauppa- ja ravintolaosaaminen, hinta-laatu-sesonkitietoisuus sekä kunnioitus ruuantuottajia ja asiakkaita kohtaan, palkinnon perusteissa todetaan.

Hautalan luomaa kauppakonseptia luonnehditaan samaan aikaan kansainväliseksi ja paikalliseksi.

"Hautala on laajakatseinen visionääri. Hänen tavoitteenaan on ollut tuoda hyvä maku ruokakaupan keskiöön. ELO-säätiö kiittää Hautalaa kunnianhimosta: hän on päättänyt tehdä Suomen Järvenpäähän maailman parhaan, suomalaisen kaupan ja hän on tehnyt työtä tavoitteen eteen niin, että on saanut myös kansainvälistä tunnustusta", kiteyttää ELO-säätiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö jakaa vuosittain Lentävä Lautanen ruokakulttuuripalkinnon nostaen esille edelläkävijöitä, jotka lisäävät ruokakulttuurimme kiinnostavuutta Suomessa ja maailmalla.

Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinto 2019 jaettiin Hautalalle Suomen Bocuse d’Or -edustajan karsintakilpailun yhteydessä lauantaina Viini ja Ruoka tapahtumassa, Helsingin Messukeskuksessa. Aiemmin Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinnon ovat saaneet muun muassa John Nurmisen säätiön lähikalahanke, nollahävikkiravintola Nolla sekä suomalaista ruokakulttuuria uudistanut ravintola Finnjävel.

Lue myös:

Maailman parhaan ruokakaupan tittelistä kisaava K-kauppias Markku Hautala: "Tuottajille pitää antaa mahdollisuus tienata enemmän"