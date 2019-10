Ruokarahastolla jo lupaukset yli 20 miljoonasta eurosta – toiminta alkuun vuodenvaihteessa: "Muutos maailman ruokatuotannossa pakottaa miettimään ihan eri tavalla, millä ja miten ruokaa tehdään"

Kari Salonen

Ruokarahasto tukee elintarvikeinnovaatioiden kehittämistä.

Nordic FoodTech VC -rahasto pääsee nyt tarjoamaan sijoittajille rahastoon sijoittamista.

Rahaston toimitusjohtaja ja perustajaosakas Mika Kukkurainen kertoo, että lupaukset on jo 20–22 miljoonan euron sijoituksista ja toiminta alkaa, kun koossa on 25 miljoonaa euroa. Business Finland VC sijoittaa 12 miljoonaa euroa

"Vastaanotto alustavissa keskusteluissa on ollut erinomainen. Toiminta tullaan aloittamaan vuodenvaihteessa", Kukkurainen ennakoi.

Sijoitusrahasto on käynyt keskusteluja noin kuudenkymmenen start up -yrityksen kanssa. Kukkuraisen mukaan yrityksiä on laidasta laitaan: on teknologialähtöisiä, jotka muuttavat tuotantoa ekologisemmaksi tai resurssitehokkaammaksi tai tuovat markkinoille uudenlaisia ruokatuotteita. Teknologiaa on niin alkutuotantoon, jalostamiseen kuin ruuan käyttöön.

Osa on digitaalisuuteen perustuvia start uppeja, jotka muuttavat tuotanto- tai kulutustapaa ja kannustavat esimerkiksi terveellisemmän ruuan syömiseen.

"Todella hyviä ideoita on paljon, mutta ne ovat jääneet pöytälaatikoihin, kun ei ole ollut pääomaa, joka mahdollistaisi sen, että yritys voi keskittyä tekemiseen. Tilanne muuttuu nyt", Kukkurainen lupaa.

"Meillä neljän hengen tiimi, joista kaikilla on kokemusta sekä yritystoiminnasta että ruoka-alasta ja ruokateknologian tutkimuksesta ja kehityksestä. Pystymme auttamaan yrityksiä. Niistä monet ovat yhden asian huippuosaajia, joilta pääoman lisäksi puuttuu osaamista mahdollisesti muilta alueilta."

Rahaston tulevissa sijoittajissa on Kukkuraisen mukaan monenlaisia toimijoita eläkevakuutusyhtiöistä yksityisiin ammattisijoittajiin niin Suomesta kuin muista Pohjoismaista.

Kukkurainen pitää tilannetta hienona, sillä Nordic FoodTech VC:n lisäksi myös S-ryhmä on perustamassa ruokarahastoa. Kun molempien tavoitteena on kerätä noin 50 miljoonaa euroa, ruoka-alalla tulee olemaan sata miljoonaa euroa pääomia uudenlaiseen toimintaan.

"Ruoka on suurimmassa muutoksessa sitten tulen keksimisen. Ruokaa tarvitaan tulevaisuudessa 70 prosenttia nykyistä enemmän. Se on joko uhka tai mahdollisuus. Meidän mielestämme se on suuri mahdollisuus."

Kukkurainen kiittää sitä, että Suomessa on erittäin start up - ja teknologiamyönteinen yhteiskunta. "Nyt on aika näyttää, mitä se merkitsee ruuantuotannossa."

Hän haastaa yrityksiä uudenlaisiin näkökulmiin, sillä maailmalle ei kannata viedä muilta kopioituja ideoita.

"Me katsomme ruokavientiä liian kapeasti. Vienti pitää sisällään myös osaamisen ja teknologisen kyvykkyyden. Lähdetään viemään niitä."

Ruokarahaston tavoitteena on kerätä sijoittajilta 50 miljoonaa euroa. Se mahdollistaisi sijoittamisen noin 35 yritykseen Pohjoismaissa ja Baltiassa, Kukkurainen arvioi.

"Meidät on otettu tosi hyvin vastaan. Moni sanoo, että viimeinkin tällainen rahasto on tulossa."

Muilla aloilla rahastoja on useita. Ruokaan sijoittavia on Euroopassa muutamia, mutta Amerikassa monta, sillä sieltä koko ruokateknologiasijoittaminen on lähtenyt.

"Ala ei ole kiinnostanut sijoittajia alhaisen tuoton takia, mutta muutos maailman ruokatuotannossa pakottaa miettimään ihan eri tavalla, millä ja miten ruokaa tehdään."