Kuluttaja-lehti vertaili kaupan merkkejä kotimaisten valmistajien omiin – Alarotu: "Eron tietää vain valmistaja"

Henni Laitala

Atria ei vastannut Kuluttaja-lehden kyselyyn fileesuikaleiden tarkemmasta alkuperästä. Kaupan merkkejä koskevaa lainsäädäntöä käsitellään nyt eduskunnassa.

Kuluttaja-lehti teki muutamalla tuotteella vertailun siitä, onko kaupan private label -tuotteessa ja sen valmistaneen yrityksen omassa vastaavassa tuotteessa eroa.

Mukana olivat elintarvikkeista Atrian valmistamat broilerin fileesuikaleet sekä Juustoportin AB-jogurtti.

SOK:n valikoimajohtaja Ilkka Alarotu ei kommentoi S-ryhmän tuotteiden tarkkaa sisältöä. Hänen mukaansa private label -tuotteiden reseptiikka tunnetaan, mutta eron tavarantoimittajien omiin tuotteisiin tietää vain valmistaja itse.

K-ryhmässä Keskon kehityspäällikkö Hayde Furubacka vastaa Kuluttajalle, että tavarantoimittaja ja K-ryhmä vastaavat yhdessä tuotteiden suunnittelusta. Raaka-aineissa on esimerkiksi eroa private labelin ja valmistajien omien brändien välillä.

Atria ei kommentoi Kuluttaja-lehdelle, miten broilerin kotimaiset fileesuikaleet mahdollisesti eroavat toisistaan. Se valmistaa tuotetta oman tuotemerkin lisäksi myös K-ryhmän Pirkka-, S-ryhmän Kotimaista- ja Lidlin Kanamestari -merkeille.

Juustoportin markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Niklas Keski-Kasari kertoo, että jogurteissa on ero oman tuoteperheen tuotteisiin siinä, mistä maidosta ne on tehty. Oma jogurtti on vapaan lehmän maidosta, kaupan merkeissä käytetään joko luomu- tai perinteisen tuotannon mukaisten tilojen maitoa.

Kaupan omia merkkejä koskevan lain käsittely alkoi eduskunnassa viime perjantaina.

