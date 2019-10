Ravitsemustutkija panisi ensimmäisenä hävikin kuriin – nelihenkinen suomalaisperhe heittää pois sata kiloa vuodessa

Asuminen Afrikassa ja Italiassa on opettanut Heli Kuusipalolle ruuan kunnioittamista.

Sanne Katainen

Heli Kuusipalo on osakkaana italialaisessa oliivitilassa, joka tuottaa oliiviöljyä. "Italiassa ruuan raaka-aineita kunnioitetaan ja ruualle annetaan aikaa."

"Suurinta järjettömyyttä on se, että tuotettua ruokaa ei syödä!", puuskahtaa THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo. Hänestä ruuan hiili- ja vesijalanjäljestä kannattaisi puhua vasta sitten, kun on saatu hävikki kuriin.

Suomessakin kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa roskiin 10–15 prosenttia eli nelihenkisessä perheessä noin sata kiloa vuodessa. Maailmanlaajuisesti ruokahävikki on vielä suurempi.

Kuusipalo on oppinut ruuan kunnioittamista asuessaan eri puolilla maailmaa. Hänen mielestään ruoka on Suomessa liian halpaa, kun sitä on varaa haaskata.

"Meiltä menee alle kymmenen prosenttia tuloista ruokaan. Malawissa puolet. Ruuasta pitäisi maksaa tuottajalle oikea hinta."

Kuusipalosta on järkyttävää, että Afrikasta nälkää pakenevat ihmiset ovat lähes orjatyössä keräämässä esimerkiksi tomaatteja, että me saisimme halpaa tomaattimurskaa.

"Ei voi olla oikein, että me täällä katsomme vain hintaa."

Kuusipalo lisäisi kouluihin kotitalousopetusta niin, että nuoret oppisivat etsimään tietoa siitä, mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu.

Ruuan terveysperusteinen verotuskin olisi Kuusipalon mielestä paikallaan. Kasviksilta, kotimaiselta sertifioidulta kalalta arvonlisäverot pois ja veroa lisää sokerilimsoille, karkeille ja paljon suolaa ja kovaa rasvaa sisältäville tuotteille.