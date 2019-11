Järvenpään K-Citymarket valittiin maailman parhaaksi ruokakaupaksi

Kari Salonen

MT kävi jututtamassa Markku Hautalaa kesällä. Kauppiaan mielestä tuottajille pitäisi antaa mahdollisuus tienata enemmän.

K-Citymarket Järvenpää on valittu maailman parhaaksi ruokakaupaksi. Kansainvälisen palkinnon nimi on IGD Store of the Year 2019.

K-Citymarket Järvenpään kauppias Markku Hautala kertoo kilpailun tuoneen Järvenpäähän runsaasti ulkomaisia turistiryhmiä, jotka haluavat tutustua yhteen maailman parhaista ruokakaupoista.

"Olen ylpeä saavutuksestamme. Se on koko henkilökunnan ansiota. Se, että tällainen koko maailman mittakaavalla pieni kauppa pienestä Järvenpään kaupungista, pienestä syrjäisestä maasta menestyy kansainvälisessä maailman parhaiden kilpailussa, on aivan huippujuttu", Hautala iloitsee Keskon tiedotteessa.

"Kaupan jatkuva kehitystyö on minulle hyvin tärkeää. Haluan oppia uutta, ylittää itseni ja yllättää positiivisesti asiakkaani. Meillä Järvenpäässä on koko ajan käynnissä monta uuden asian kokeilua ja uudistusprojektia, ja pitkä lista ideoita odottaa lisäksi toteuttamistaan. Ensi keväänä aiomme muun muassa tehdä uudistuksia maito-osastollamme", Hautala jatkaa.

Kilpailun finalistit julkaistiin heinäkuussa. Suomalainen kauppa oli ainoa finalisti Pohjoismaista. Muut finalistit olivat: Giant Heirloom, Philadelphia (USA), Sainsbury's, Selly Oak (Iso-Britannia), Sam's Club Now, Dallas (USA), Pão de Açúcar, São Paulo (Brasilia), SuperValu, Clonakilty (Irlanti) ja Fooby, Lausanne (Sveitsi).

IGD on kaupan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio Isosta-Britanniasta. Se tarkastaa vuosittain noin tuhat kauppaa ympäri maailmaa.

