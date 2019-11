Nyt kauraa löytyy jo ruokakauppojen öljyhyllystäkin – kauraöljy sopii varsinkin erikoisöljyistä kiinnostuneille nautiskelijoille

Fazerin kauraöljy miellytti testikäytössä niin suurta osaa kokeilleista, että ratkaisu oli aika selvä: kauraöljylle on kysyntää.

Fazer, Lari Lievonen

Kotimaista kauraa pullossa.

Fazer on tuonut ruokakauppojen valikoimiin tuotteen, joka on taatusti ensimmäinen Suomessa ja varsin todennäköisesti ainutlaatuinen myös koko maailmassa: kauraöljyn.

"Kauraöljy soveltuu erityisen hyvin salaatteihin, mutta myös muuhun ruuanlaittoon, paistamiseen ja leivontaan sitä voi käyttää", kertoo Fazer Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka MT:lle.

Kauraöljyn saanto erotteluprosessissa on sen verran pieni, ettei se ole öljyhyllyllä olevista vaihtoehdoista edullisimmasta päästä.

Mäki-Reinikka toteaakin, ettei kauraöljyä välttämättä edes kannata käyttää paistamiseen. Sen ominaisuudet, erityisesti pehmeä ja mieto maku, eivät tule siinä esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

"Oletamme uutuuden löytävän paikkansa nimenomaan erikoisöljyistä kiinnostuneiden nautiskelijoiden ruokapöydästä."

Mäki-Reinikka tosin kertoo itse kokeilleensa kauraöljyä kalan paistamisessa: "kyllä se toi siihen todella hienon aromin".

Ruokakauppojen öljyhyllyillä vaihtoehtoja piisaa. Miksi Fazer päätti tuoda ostajien kiinnostuksesta kilpailemaan vielä yhden vaihtoehdon lisää?

"Foodwestillä teettämässämme kuluttajatestissä osoittautui, että peräti 92 prosenttia testaajista piti tuotetta houkuttelevana ja 68 prosenttia oli halukas sitä ostamaan", Mäki-Reinikka kertoo.

"Siinä me sitten pohdimme, että kun meillä kerran on näin kiinnostava tuote, niin miksi emme kokeilisi viedä sitä markkinoille."

Fazer käyttää kauraöljyn valmistukseen yksinomaan kotimaista kauraa.

Kauraöljy on yksi osa, joka pystytään Fazerin kauramyllyssä Lahdessa käytettävällä fraktiointiteknologialla erottamaan kauran jyvästä. Sen ohella kaurasta erotetaan proteiinirikasteita, beetaglukaanirikastetta sekä kauratärkkelystä.

Fazer käyttää kauran fraktiointiin VTT:n kehittämää menetelmää, johon yhtiö on hankkinut lisenssin ja kehittänyt ainoana maailmassa teolliseen mittakaavaan.

Kuten muutkin fraktioinnissa erotellut kauran jyvän osat myös kauraöljy on erittäin terveellistä.

Sen rasvahapoista 40 prosenttia on monityydyttymättömiä, mikä on lähes 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin rypsiöljyssä ja neljä kertaa suurempi kuin oliiviöljyssä. Tyydyttyneitä rasvahappoja kauraöljyssä on vain noin 17 prosenttia eli suunnilleen saman verran kuin oliiviöljyssä.

Lisäksi kauraöljyssä on runsaasti E-vitamiinia.

Öljyä voi ostaa Mäki-Reinikan mukaan hyvin varustelluista K- ja S-ryhmän kaupoista.

Tähän asti kauraöljyä on ollut myynnissä 50 millilitran pulloissa Fazerin vierailukeskuksessa, mutta nyt sitä on alettu pakata myös 250 millilitran pakkaukseen. Aivan samasta tuotteesta ei Mäki-Reinikan mukaan ole kyse: 250 millilitran pullossa elintarvikkeeksi myytävää öljyä on käsitelty eri tavalla.

Pieneen pulloon pakattu tuote on öljyä, jota Fazer on jo pitkään valmistanut muun muassa kosmetiikkateollisuuden käyttöön.

Lue myös:

Fazerille kaura on iso ja globaali bisnes – tuotannosta liki 70 prosenttia menee vientiin