Animalia myönsi eläinoikeuspalkinnon Joensuun kaupungin ateriapalveluille, joka otti paikallisen kasviproteiinituotteen ruokalistalleen – "maataloustuotantoa voi kunnioittaa myös kasvisruokaa tuottamalla"

Jaana Kankaanpää

Arkistokuva Gastro-messuilta Helsingin Messukeskuksesta, missä oli esillä kouluruokailun kattaus 1970-luvulta.

Eläinoikeusjärjestö Animalia myönsi vuoden 2019 eläinoikeuspalkinnon Pro Animalian Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle.

Polkka tuottaa muun muassa Joensuun alueen koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten ruuat. Tänä syksynä sen ruokalistalle on otettu paikallisesti valmistettu seitan, eli kasviproteiinituote.

Seitan löysi tiensä Polkan ruokalistalle kilpailun kautta, jossa etsittiin innovatiivista suurtalouskeittiöihin soveltuvaa lähiruokatuotetta.

Osuuskunta Myötävoiman seitan on vehnägluteenijauhosta valmistettava runsasproteiininen ruokatuote. Se on kontiolahtelaista lähiruokaa, jonka valmistuksessa on käytetty muun muassa polvijärveläistä hernettä sekä kotimaisia kasviksia. Herne jauhetaan kiteeläisellä myllyllä.

”Usein eläintuotantoa ja lihansyöntiä puolustetaan suomalaisuudella ja perinteillä. Polkan toiminta ja Myötävoiman seitan ovat erinomaiset esimerkit siitä, miten suomalaista maataloutta ja tuotantoa voidaan kunnioittaa ja hyödyntää myös kasvisruokaa tuottamalla. Animalia kiittää Polkka oy:tä siitä, että se raivaa esimerkillään tietä myös muille ruoka-alan toimijoille”, Animalian puheenjohtaja Erja Laakkonen totesi palkitsemistilaisuudessa.

Animalia jakaa eläinoikeuspalkinto Pro Animalian vuosittain. Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1987. Palkinnolla Animalia haluaa antaa tunnustusta niille tahoille, jotka ovat esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet eläinten hyvinvointia ja oikeuksia.

Polkka valmistaa vuodessa 4 miljoonaa ateriaa. Kouluissa ja henkilöstöravintoloissa se tarjoaa aina vaihtoehtona kasvisruokaa ja kaikissa ruokaloissa on viikoittainen kasvisruokapäivä.

"Voi olla, että ollaan menossa sitä aikaa kohti, kun liharuoka on erityistä ei kasvisruoka", pohti Polkan toimitusjohtaja Hannele Portman.

Polkan tarjoamasta ruuasta lähiruuan osuus on noin 15 prosenttia, jos maitoa ei huomioida. Läheltä hankitaan niin paljon kuin mahdollista muun muassa leipää, marjoja ja juureksia.

"Lähiruoka on kalliimpaa kuin halvimmat vastaavat vaihtoehdot, mutta olemme valmiita maksamaan enemmän."

Joensuun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

”Kaupunki omistaa Polkasta 40 prosenttia, joten yhtiön on omilla toimillaan autettava tavoitteen saavuttamista. Polkan ateriapalveluissa näitä keinoja ovat lähiruoan ja kasvispainotteisen ruoan lisääminen sekä ruokahävikin vähentäminen”, Portman kertoo.