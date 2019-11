Kysely: Suomalaiset suhtautuvat kasvisruokaan myönteisemmin kuin ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset

Jaana Kankaanpää

Orklan Sustainable Life -kuluttajatutkimus toteutettiin yhtäaikaisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa sekä Baltian maissa.

Ruokajätti Orklan teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten asenteet kasvisruokaa kohtaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan asukkaita myönteisemmät.

Suomessa ja Ruotsissa on tutkituista maista eniten eli kuusi prosenttia kasvisruokavaliota noudattavia kuluttajia. Vaikka sekasyöjien osuus Suomessa on kyselyn mukaan 80 prosenttia, jopa 57 prosenttia vastaajista syö yhden päivällisen ilman kalaa tai lihaa joko päivittäin tai viikoittain. Lihan tai kalan jättää viikoittain väliin jopa lähes puolet vastaajista. Sen sijaan vain neljä prosenttia vastaajista ilmoitti, että he eivät koskaan syö kasvipohjaista päivällistä.

Suomalaiset ovat myös kokeilleet kasvis- ja vegaaniruokia laajemmin kuin muut pohjoismaiset ja balttilaiset kuluttajat. Vain 36 prosenttia suomalaisvastaajista ilmoitti, etteivät he ole koskaan kokeilleet mitään kyselyssä esille tuotuja kasvipohjaisia vaihtoehtoja, jotka olivat hampurilainen, makkara, pizza, ja valmisateriat. Koko kyselyssä keskimäärin 51 prosenttia kaikista vastaajista ei ollut maistanut kyselyssä mainittuja vaihtoehtoja.

”Tutkimus osoittaa selvästi, että suomalaiset ovat ilmastotietoista kansaa ja kiinnostuneita siitä, miten tehdä arjesta vastuullisempaa. Vastuullisia tuotteita on kuitenkin vaikea tunnistaa, ja kuluttajat tarvitsevat tukea vastuullisten valintojen tekemisessä. Lisäksi pakkausten kierrätettävyys mietityttää, ja yli puolet suomalaista toivoo pakkauksiin enemmän tietoa lajittelusta”, Orklan Suomen viestintäjohtaja Nina Olin sanoo tiedotteessa.

Sustainable Life Barometer -tutkimuksessa haastateltiin 1000 yli 18-vuotiasta kansalaista Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta sekä Baltian maista. Yhteensä haastateltavia oli 7000. Tutkimuksen toteutti kansainvälinen tutkimusyhtiö Ipsos Research lokakuun 2019 aikana.