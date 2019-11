Yksittäisen vegetuotteen huono maku ja suunnittelu sabotoi kaikkia kasvistuotteita – "Kunhan se on kasvista"- ajattelulla ei pärjää markkinoilla

Lari Lievonen

Kim Langer on ollut kasvissyöjä vuodesta 1995. Erilaisten kasviproteiinin tuunaus on ehtinyt vuosien saatossa tulla tutuksi.

Kontiolahdella valmistettu seitan voitti kesällä Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n järjestämän kilpailun, jossa etsittiin innovatiivista suurtalouskeittiöihin soveltuvaa lähiruokatuotetta. Polkka tuottaa muun muassa Joensuun alueen koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten ruuat.

Seitan on ruokalistalla yhtenä päivänä viikossa viiden viikon kiertävällä ruokalistalla. Annokseen kuuluu seitanviipale, kylmä kastike ja bataattiperunasose. Seitanin toimittaja on Osuuskunta Myötävoima, mutta reseptistä ja kaikesta muusta seitaniin liittyvästä vastaa yksin Kim Langer.

Langer on ollut kasvissyöjä vuodesta 1995. "Olen jo pitkään tuunaillut kasviproteiinituotteita ja seurannut kasvisruokamarkkinoiden kehitystä. Valikoima on nykyään valtava, mutta valitettavasti markkinoille on myös tuotu tuotteita ilman kunnollista tuotekehitystä. Kuvitellaan, että kaikki kelpaa, kunhan se on kasvista", hän moittii.

"Pahimmassa tapauksessa tehdään hallaa kaikille kasviproteiinituotteille, joita kaupan hyllyltä löytyy."

Omaa seitan reseptiään Langer kehitti useamman vuoden, jotta oikea maku ja koostumus löytyi. Hän muistuttaa, että seitania on valmistettu Aasiassa iät ajat, kyse ei ole mistään uudesta keksinnöstä.

Seitan on vehnägluteenijauhosta valmistettava runsasproteiininen ruokatuote. Langerin seitanin valmistuksessa on käytetty muun muassa polvijärveläistä hernettä sekä kotimaisia kasviksia. Herne jauhetaan kiteeläisellä myllyllä ja seitan valmistetaan Kontiolahdella Riikosen leipomossa.

"Leipomo on alihankkija. Yhteistyö lähti liikkeelle yhden sähköpostin ja tapaamisen jälkeen. Polkan kanssa on tehty sopimus vähintään 8 000 kilon vuositoimituksesta, kapasiteettia on tuottaa vaikka miljoona kiloa."

Langer painottaa, että on tärkeää säilyttää päätäntävalta ja työpaikat sekä alkutuotannossa että ruuanvalmistuksessa Pohjois-Karjalassa, mahdollisimman lähellä paikallisia.

Tulevaisuuden suunnitelmissa Langerilla siintelee osakeyhtiön perustaminen ja koko maan laajuinen jakelu kouluihin sekä esimerkiksi puolustusvoimille.

"Kauppojen hyllyille pääsy ei innosta. Kuluttajapakkaukset tarkoittaisivat muovia ja muovikääreitä, mieluiten näkisin seitanin myynnissä tuoretiskissä", sanoo Langer.

Polkan kilpailun voittaminen ja pääsy ateriapalveluihin on ollut tärkeä referenssi, joka on avannut uusia ovia, jonne esitellä seitania.

