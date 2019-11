Burgerpihvi ja kasvilihapullat kiellettyjen nimien listalle – Päätöksestä Poutulle puolen miljoonan euron kulut

Kuvakaappaus Facebookista / Kuvitus: Juho Leskinen

Muu tuotteita on tulossa myyntiin kaikkiaan 14 erilaista. Nimenvaihto tulee hidastamaan niiden julkaisua.

Pouttu joutuu lopettamaan Muu tuotteiden kutsumisen burgerpihveiksi ja kasvilihaksi.

Facebook-kirjoituksessaan Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell kertoo olevansa pöyristynyt Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon päätöksestä.

Päätöksen mukaan termien "kasviliha" ja "burgerpihvi" käyttö markkinoinnissa, tuotepakkauksissa ja sosiaalisessa mediassa täytyy lopettaa, koska termit ovat harhaanjohtavia.

Karellin mukaan on kummallista, että kasviliha-termiä ei saa käyttää Suomessa, vaikka esimerkiksi Saksassa on Vegetarische Fleisch, Ruotsissa Växt kött ja Ranskassa Viande Végétable.

"Jos tämä on yleisesti käytössä oleva termi maailmalla, niin miksei se voi Suomessa olla", hän ihmettelee. Hänestä vetoaminen siihen, ettei kasviliha-sana ole ollut aikaisemmin käytössä on perusteetonta.

"Eihän termeistä ikinä tule vakiintuneita termejä ellei joku joskus niitä aloita."

Hän nostaa Facebook kirjoituksessaan esiin myös sallitut tuotenimet Beyond Meatin Beyond burgerin ja Verso Foodin härkispihvin.

"Onhan se nyt esimerkiksi aivan mielipuolista, että Beyond Meat saa myydä Suomessa Beyond Burger -nimellä tuotteita ja me emme saa myydä Muu Burgerpihvejä. Suomalaisista tuotteista esimerkiksi voisi ottaa Verso Foodin Härkispihvin. Pavusta tehty “pihvi” viittaa suoraan nimenä lihaan vaikka lihasta ei olekaan kyse."

Karell kuitenkin korostaa, että Pouttu ei koe Beyond Meatia tai Härkistä kilpailijoina vaan yhteisenä tavoitteena on tarjota vaihtoehto ihmisille, jotka haluavat syödä muuta kuin lihaa.

Päätöksestä aiheutuu Poutulle noin 500 000 euron kulut ja se viivästyttää uusien tuotteiden julkaisua.

"Kaikki pakkausmerkinnät, pakkaukset ja pakkaussuunnittelu pitää vaihtaa ja siitä aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Onhan se tämän kokoiselle firmalle iso kulu."

"Vuodenvaihteessa oli tulossa kolme tai neljä uutta tuotetta ja nyt joudutaan uusien tuotteiden osalta muuttamaan kaikki. Se hidastaa, vaikka töitä tehdäänkin."

Pouttu aikoo valittaa päätöksestä. Karell toivoo, että termi kasviliha olisi jatkossa Suomessakin käytössä.

"Totta kai toivotaan, että kaikki muutkin, jotka markkinaan ovat vahvasti tulossa, ottaisivat sen käyttöön. Alkumetrit vaan tuntuu olevan kivisiä."