Lidl, Fazer ja Evertaste Oy vetävät tuotteitaan myynnistä listeriaepäilyn vuoksi

Takaisinveto: Lidl on poistanut myynnistä Deli Corner paahtopaistirieskat ja Select & Go kanarullat listeriaepäilyn vuoksi. Myös Evertaste Oy vetää kolmioleipiään myynnistä ja Fazer Leipomot erän Oululainen Reissumies chilikanaeväsleipiä.

Sari Gustafsson

Lidl on poistanut myynnistä erän ellintarvikkeita raaka-ainetoimittajan ilmoittaman listeriariskin vuoksi.

Lidl, Fazer ja Evertaste Oy vetävät tuotteitaan pois. Syynä on raaka-ainetoimittajan omavalvonnassa havaittu listeriariski.

Lidl on poistanut myynnistä Deli Corner paahtopaistirieskat (viimeinen käyttöpäivä merkitty ajalle 23.11-27.11.2019) ja Select & Go kanarullat (viimeinen käyttöpäivä merkitty ajalle 22.11.-28.11.2019).

Lidl poistaa kyseiset tuote-erät myynnistä varotoimenpiteenä, koska tuotteiden valmistajan, Evertaste Oy:n mukaan kyseisiin viimeisen käyttöpäivän mukaisiin eriin kohdistuu listeriariski.

Listeria monocytogenes -bakteereita oli löytynyt raaka-ainetoimittajan omavalvonnasta. Lidl kehottaa tiedotteessaan kuluttajia lopettamaan kyseisten tuotteiden käyttö ja hävittämään tuotteet.

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät kuten allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta, vierasesineet tai tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma.

Evertaste Oy on niin ikään saanut ilmoituksen raaka-ainetoimittajaltaan mahdollisesta listeriaepäilystä, jonka johdosta Evertaste Oy vetää varotoimenpiteenä pois markkinoilta seuraavat Go! Deli tuotteet:

GO! Deli Juusto-kinkkukolmioleipä 210g EAN 6416025118240, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12.

GO! Deli Paahtopaistirieskakolmioleipä 165g EAN 6416025122056, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12. sekä

GO! Deli Kana-mangokolmioleipä 175g EAN 6416025122063, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12.

Kyseisiin eriin kohdistuu listeriariski ja takaisinveto tehdään varotoimenpiteenä. Takaisinveto ei koske muita eriä tai tuotteita.

Evertaste Oy pahoittelee tiedotteessaan asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Tuotteen voi halutessaan palauttaa ostopaikkaan, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

Iltalehden mukaan Fazer Leipomot ilmoittaa vetävänsä pois markkinoilta erän Reissumiehiä. Kyseessä on Oululainen Reissumies chilikana-eväsleipä. Tuotteen alihankkijan raaka-ainetoimittaja on ilmoittanut, että he ovat löytäneet käyttämästään raaka-aineesta listeriaa.

Listeriabakteeri voi olla haitallinen erityisesti vanhuksille, vastustuskyvyltään heikentyneille sekä raskaana oleville.