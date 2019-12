Söin täällä: Juustoportin ravintolassa juuston ystävä jää kaipaamaan juustoisempia ruokia

Katja Lamminen

Leipäjuusto ryydittää lihaisaa annosta.

Juustoportin Viinitarhurin juusto on kovista juustoista ehdoton suosikkini. Siksipä Juustoportin ravintolassa Mäntsälässä riennän oitis tilaamaan alkuruuaksi Viinitarhurin juustokeiton. Tuoksu on lupaava, mutta pettymykseksi juusto ei juuri maistu. Tuntuu kuin lusikoisi valkokastiketta.

Pääruoka on huomattavasti parempi, joskin hyvin tavallinen: kanaa, vuohenjuustoa, marinoitua sipulia, paistettuja kasviksia, perunalohkoja ja tummaa kastiketta. Vuohenjuustoa saisi olla enemmänkin, koska paikan pitäisi oletettavasti olla juustonsyöjän taivas. Seuralaiselle maistuu makkara-porsaanleike -kokonaisuus, jota täydentää kunnon kiekko paistettua leipäjuustoa. Rapeiksi jätetyt paistetut kasvikset saavat kehut.

Listalla on melko perinteisiä ruokia, kuten pastaa, leikkeitä ja burgereita. Ilahduttavaa olisi, jos eri juustoista voisi tilata fonduen.

Ala carte -listan lisäksi tarjolla on kattava noutopöytälounas. Miljöö on huoltoasemamainen, mutta ihan viihtyisä kuitenkin. Ruokailun jälkeen parasta antia on käppäillä Juustoportin myymälässä. Sieltä tarttuu kotiinviemisiksi kimpale vuohenjuusto-Viinitarhuria, jota ei lähimarketista saa.

Juustoportti Mäntsälä, Pohjoinen Pikatie 8.