Näin Lidl selittää Suomen lipulla varustettua ulkomaista paistirullaa: "Logo on oikealla paikallaan, koska liha on valmistettu Suomessa" Ruoka Matti Tuominen Lidlistä korostetaan, että viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa pakkausmerkinnöistä.

Eija Mansikkamäki

Lihapakkauksessa on logo, jossa on Suomen lippu, vaikka liha on ulkomaista.

MT kertoi maanantaina keravalaisen Lidlin kylmäaltaassa pyynnissä olleesta ulkomaisesta, mutta Suomen lipulla varustetusta karitsan paistirullasta. Pakkauksessa on logo, jossa on Suomen lippu. Maaseudun Tulevaisuuden tavoittama Lidl Suomen tiedottaja Anna Rissanen puolustaa pakkauksen lippuvalintaa. "Logo on oikealla paikallaan, koska liha on kypsennetty ja maustettu Suomessa, eli valmistettu Suomessa. Jos liha olisi kotimaista, tuotteessa olisi 100% kotimaista lihaa- ja Hyvää Suomesta -merkinnät. Kriteerimme eivät ole muuttuneet", Rissanen toteaa lähettämässään sähköpostiviestissä. Rissanen korostaa, että viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa pakkausmerkinnöistä. Hän lisää, että Lidlin omien merkkien tuotteiden pakkauksissa käytettyjä suomalaisesta valmistuksesta tai suomalaisesta pääraaka-aineesta kertovia merkintöjä on pidetty Lidlin viranomaisten kanssa käymissä keskusteluissa johdonmukaisina ja hyväksyttävinä. Tiedottaja myöntää, että kauppaketjulla on ollut aiemmin virheitä hyllyjen kotimaisuusmerkinnöissä. "Irtonainen hyllymerkintä saattoi siirtyä väärän tuotteen kohdalle. Tähän olemme kiinnittäneet huomiota, ja nykyään merkintä on hintakyltissä, ei irtonaisena, jotta oikea kotimaisuusmerkintä on oikean tuotteen kohdalla", hän toteaa. Lidlin Rissanen nostaa esiin kauppaketjun kotimaisuusmerkintöjen kriteerit. 100 % kotimaista -merkillä merkityissä tuotteissa pääraaka-aine kuten maito, vilja, liha tai kala on kokonaan kotimaista. Lisäksi tuote on valmistettu Suomessa. Sen sijaan Valmistettu Suomessa -merkki kertoo nimensä mukaisesti, että tuote on valmistettu kotimaassa. Valmistuksella tarkoitetaan jalostusta, pelkkä pakkaaminen ei täytä merkin kriteerejä. Rissanen huomauttaa, ettei merkki ota kantaa raaka-aineen alkuperään. Kolmas kotimaisuusmerkki on Hyvää Suomesta -merkki, jota käytetään merkin kriteerien mukaisesti. Merkillä varustettujen useamman ainesosan tuotteiden kotimaisuusasteen on oltava vähintään 75 prosenttia. Sen sijaan yhden ainesosan tuotteen tulee olla täysin kotimaisesta raaka-aineesta tehtyjä. Lue lisää: Lidlin paistirullassa on Suomen lipun kuva vaikka liha on uusiseelantilaista – kauppaketju hämää taas sinivalkoisilla merkinnöillä Aiheet Anna Rissanen Lidl Suomi Ky lihan alkuperä