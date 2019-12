Nauta, kana ja sika uupuvat Linnan juhlien buffetpöydistä – näin presidentin kanslia kommentoi asiaa

Tarjoiluissa on otettava huomioon muun muassa se, että ruoka nautitaan seisten ja pieniltä lautasilta.

Linnan juhlien buffetpöydissä ei nähdä tänä vuonna tarjolla nautaa, kanaa tai sikaa.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan Maaseudun Tulevaisuudelle, että tästä huolimatta kinkkupiirakka ja kinkkusolttis ovat tänäkin vuonna mukana juhlavastaanoton tarjoiluissa.

Kun Linnan juhlien tarjoiluista kerrottiin julkisuuteen aiemmin järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, kinkkupiirakasta ja kinkkusolttiksesta ei kerrottu kuitenkaan mitään.

"Näitä ei yleensä mainita lehdistötilaisuudessa, koska niitä ei ole tarjolla peili- ja ruokasalin buffetpöydissä. Tarjolla on myös lehmänmaidosta valmistettuja juustoja", kansliasta todetaan.

Tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio herätti maaseudun ihmisten keskuudessa huomiota, kun hän otti marraskuun alussa järjestetyssä Eläinsuojelugaalassa kantaa kotieläintuotantoon. Kiitospuheessaan Haukio totesi, että Suomessa kuolee vuosittain 70 miljoonaa tuotantoeläintä.

"Jokainen niistä eläimistä olisi halunnut elää", hän sanoi puheessaan.

Tasavallan presidentin kanslia kiistää, että tarjolla olevat ruuat olisivat jonkinlainen kannanotto eläinten oikeuksiin tai kotieläintuotantoon.

"Tarjoilulistan ainoa kannanotto on, että tarjolla on korkealuokkaisia, kotimaisista raaka-aineista mielellään luomumenetelmin valmistettuja tuotteita. Tavoite on saada mukaan pientuottajilta tulevia tuotteita ja lähiruokaa", kansliasta kerrotaan.

Kansliasta huomautetaan, että tuotevalikoima kehittyy tarjousprosessin aikana olosuhteisiin sopivaksi. Käytännössä tarjoiluissa on siis otettava huomioon se, että ruoka nautitaan seisten ja pieniltä lautasilta.

"Tasavallan presidentin kanslia pyytää pientuottajilta tarjouksia sopivista tuotteista. Tarjousten ja näytteiden perusteella valitaan sitten hyvä, juhlien teemaa mahdollisuuksien mukaan tukeva kokonaisuus."

Tarjoilujen suunnittelu aloitetaan syyskuussa ja tilaukset pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä.

"Joskus saattaa mennä marraskuun puolelle", kansliasta todetaan.

Sitä tasavallan presidentin kansliasta ei tarkenneta, kuinka tilausten kanssa kävi tänä vuonna.

Linnan juhlien menu:

Suolaiset tuotteet:

• Hauki-mäti-ahvenvoileipäkakkua

• Porovoileipäkakkua

• Tomaatti-basilikavoileipäkakkua

• Silakka-tyrni- ja kuha-nokkosohukaiskääryleitä

• Siika-ohrarieskasia

• Särki-riisikääryleitä ja kirjolohi-riisikolmioita

• Hirvi-herkkutattipiiraita

• Palvilammas-ohrapiirakkaa

• Suppilovahvero- ja metsäsieni-ohrapiirakkaa

• Yrtti-tuorejuustotuulihattuja

• Kukkakaali-palsternakkatartaletteja

• Härkäpapupyöryköitä

• Kotimaisia juustoja ja siemennäkkileipää

Makeat tuotteet:

• Ellen Svinhufvud -kakkua

• Kultarannan kuningatar-suklaakakkua

• Puolukka-toskakakkua

• Salmiakkileivoksia

• Suklaa-perunaleivoksia

• Punaherukka-, mesivadelma- ja puolukkasuupaloja

• Omena-kaneli-, kerma-kinuski- ja tyrni-tuorejuustosuupaloja

• Piparkakkuja

• Marjamarmeladeja ja suklaakonvehteja

Juomat:

• Linnan luomuboolia

• Ympäristöystävällistä kahvia ja ilmastokompensoitua luomuteetä

• Luomupuna- ja valkoviiniä

• Hävikkileipäolutta

• Kultarannan omenamehua

• Vettä

