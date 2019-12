Sirkkaproteiinijauhe haastaa maitoherasta tehdyn – hyönteisjauhe tulee Kanadasta

Entis/Laura Arajuuri

Samuli Taskila uskoo, että hyönteistuotteista tulee Suomelle tärkeä vientituote ja Suomesta hyönteisruuan johtava maa.

Hyönteisruokaa valmistava Entis tuo markkinoille proteiinijauheen, joka on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Sirkkaproteiinijauhe on maidoton, gluteeniton ja soijaton.

Markkinoilla olevat proteiinijauheet on valmistettu pääosin maidosta saatavasta heraproteiinista. Entis halusi kehittää maidottoman vaihtoehdon, sanoo Entiksen toimitusjohtaja Samuli Taskila.

Entiksen proteiinijauhe on valmistettu sirkoista ja herne- ja kurpitsaproteiinista. Raaka-aineet tulevat pääosin ulkomailta, mutta tuote valmistetaan Suomessa.

"Sirkkajauhe tulee Kanadasta, missä on yksi maailman isoimmista kasvattamoista. Käytämme osassa tuotteistamme myös suomalaisia sirkkoja, ja pyrimme siirtymään näihin kokonaisuudessaan, kunhan hinta ja toimitusvarmuus saadaan Suomessakin oikeaksi", Taskila toteaa.

Proteiinijauheessa suomalaiseen raaka-aineeseen voitaneen siirtyä ensi vuoden lopulla, Taskila arvioi. "Sirkkojen hinta on laskenut alle yhteen kolmasosaan siitä, missä se oli hyönteisten laillistuessa vuonna 2017."

Taskila uskoo, että viiden vuoden sisällä hyönteiskasvatus pystyy jo kilpailemaan hinnalla lihantuotannon kanssa.

"Hyönteisten elintarvikemarkkina tulee keskittymään erilaisiin lihankorvikkeisiin ja proteiinituotteisiin, kuten proteiinijauhoihin ja -snackseihin. Sirkoista tulee niihin hyviä ominaisuuksia, kuten kuitua, rautaa, sinkkiä ja B12-vitamiinia."

Entis tähtää sirkkatuotteilla myös vientiin jo vuodenvaihteessa. "Lähdössä on useita tuotteita, joissa käytetään kotimaista sirkkaa. Näin saadaan myös kasvatustoimintaa Suomessa kehitetyksi", Taskila kertoo.

Taskilan tietämän mukaan vastaavaa sirkoista tehtyä proteiinijauhetta on myytävänä Saksassa ja se on käynyt hyvin kaupaksi. "Mutta se on huomattavasti kalliimpaa kuin meidän jauhe."

Entiksen sirkkajauheen kilohinta on noin 40 euroa. "Tuote on samassa linjassa kasvisproteiinijauheiden kanssa", Taskila tietää.

Hyönteisten proteiinirakenne on samankaltainen kuin äyriäisillä ja nilviäisillä, joten äyriäisallergikot saattavat saada oireita sirkkaproteiinijauheesta.