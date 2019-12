Saku Tuomisen neuvo kiireeseen: Ruuanlaitto on hyvä keino rauhoittua

Kari Salonen

Saku Tuominen käy mielellään ruokaostoksilla Hakaniemen hallissa Helsingissä. Tytti Roto myy hänelle kasviksia.

Saku Tuominen, 52, luonnehtii itseään koulutusalan yrittäjäksi, jonka intohimona on ruoka. Sitä paloa hän haluaisi jakaa muillekin suomalaisille, sillä vaikka Suomen ruokakulttuuri on nuorta ja kasvukausi lyhyt, meillä on ainutlaatuisia tuotteita ja hieno harvaan asuttu luonto, joka on täynnä herkkuja.

"Uusi peruna on meillä upea tuote, tryffelin ja parsan veroinen. Sitä pitäisi nostaa kymmenen kertaa enemmän. Pitäisi olla pari, kolme legendaarista tuottajaa, joista tehdään tähtiä. Että sulla olisi oma perunanviljelijä, se olisi huippua", Tuominen unelmoi.

Uusi peruna on yksi Tuomisen lempiraaka-aineista, mutta hän pitää perunasta ylipäänsä, nimenomaan suomalaisesta perunasta. "Myös Englannissa on hyvää perunaa, Ruotsissa kohtuullista, mutta Italiassa ja Espanjassa peruna on ihan luokatonta."

Tuominen ei väitä olevansa ruoka-ammattilainen. Hän on tietoisesti opetellut nauttimaan ruuasta: hyvistä raaka-aineista, ruuanlaitosta, rauhassa syömisestä.

Tuomista kiinnostaa pohtia, mitä on hyvä elämä.

"Syöminen liittyy jokaiseen päivään, mutta silti sitä ajatellaan aika vähän. Jos haluaa pitää huolta parisuhteesta ja perheestä, yhdessä kokkaaminen ei ole huono asia. Jos on kiire, voi muuttaa suhtautumistapansa: ruuanlaitto ja syöminen on mahtava tapa rauhoittua. Ja jos haluaa pitää Suomea asuttuna, ruuan tuotannolla on siinä iso merkitys", Tuominen luettelee.

"Kun muuttaa ruokaan suhtautumiseen intohimoksi, se säteilee monelle alueelle."

Tätä suhtautumistapaa Tuominen on oppinut asuessaan osan vuodesta Italiassa. Sieltä hän toisi Suomeen laadun ymmärtämisen ja kunnioittamisen.

"Naapuri on kolmivuorotyössä tehtaassa. Hänen ymmärryksensä siitä, mikä on laadukasta kalaa tai oliiviöljyä on korkeammalla kuin suomalaisen kulinaristin. Hänelle ei ole mikään ongelma ajaa vähän kauemmas, jos laatu on parempi. Raaka-aineiden, laadun ja tuottajan arvostus on Italiassa tosi korkealla."

Ruuan halpuuttaminen on Tuomiselle vastenmielinen ajatus. Hän ostaa mieluummin vähän parempaa ja kalliimpaa, mutta vähemmän.

Tuomisesta hyvä ruokakauppa ei ole sellainen, missä on paljon kaikkea, vaan sellainen, missä on nähty vaivaa sen eteen, että tiedetään, mistä tuotteet tulevat ja kuka ne on viljellyt. "Tosin pelkkä viljelijän nimi pakkauksessa ei riitä, vaan tekemisen tapa on tärkeä. Maaseudulla moni tekee asioita rakkaudella. Meidän pitäisi kannustaa sitä. Alkaa organisoida, tehdä jotakin."

Reko-renkaat ovat Tuomisen mielestä hyvä esimerkki toimeen tarttumisesta. Tuominen itse suosii pieniä ruokakauppoja ja pitää Helsingissä erityisesti Hakaniemen hallista ja torista. "Siellä on monta yrittäjää, joiden työ puhuttelee. Ei pelkästään laatu, vaan intohimoinen tekeminen. Pyrin joka kerta sanomaan, että onpa upeaa, että jaksatte."

Ravintolat Savoy ja Palace tunnetaan Suomen parhaina. Tuominen on yksi neljän hengen johtoryhmästä, joka luotsaa näitä ja vasta perustettua ravintola Espaa Helsingissä.

Savoyssa ryhmä pani heti tuulemaan.

"Siellä oli ruokalistalla avokadoa, passionhedelmää ja grannysmith-omenaa. Nyt on valkeaakuulasta, lanttua, peuraa, poroa. Meidän ruokakulttuurissamme on muutama omalaatuinen asia, joita ei kenelläkään muulla ole, kun olemme tässä idän ja lännen välissä. Niitä kannattaa nostaa", Tuominen linjaa.

Marjat, sienet, riista, kala. Mutta ketjut pitäisi saada kuntoon. Savoyssa tuskaillaan jatkuvasti, kun suomalaista järvikalaa ei saa joka päivä luotettavasti. "Suomen kansalliskala on nykyisin Norjan lohi. Maassa, missä on tällainen määrä järviä ja kalakantaa, on vaikea saada vaikkapa ahventa."

Ruoka-asioihin Tuominen tutustui erityisesti tuottaessaan televisiolle Kokkisota-ohjelmaa. Nykyisin hän toimii yrittäjänä, joka tunnistaa koulutusalan innovaatioita ja levittää niitä maailmalle.

Tuominen toivoo, että ruokaan liittyvillä asioilla olisi Suomen koulussa nykyistä isompi rooli.

"En oppinut kotitaloustunneilla rakastamaan kokkaamista, vaan pelkäämään, onnistuuko vai ei, ja oppimaan, että ei saa syödä sitä tai tätä. Toivoisin, että koulussa opittaisiin terveen järjen käyttöä ja sitä, että ruoka voi olla myös nautinto."

Tuomisen mielestä tähän olisi nyt ainutlaatuinen tilaisuus, kun nuoret ovat kiinnostuneita ilmastosta.

"Lisää intohimoa ja iloa kotitalousopetukseen! Enemmän tortilloja ja vähemmän munakasrullaa. Pitääkö lapsen oppia ruskea kastike? Miksi? Eikö voisi opettaa tekemään pitsaa tai sushia?"

