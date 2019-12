Valio sitoutuu Pariisin sopimuksen mukaisiin ilmastotavoitteisiin – "Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali haaste"

Science Based Targets -organisaation (SBT) tavoitteena on, että yritysten ilmastotavoitteet perustuvat tieteeseen ja synnyttävät merkittäviä päästövähennyksiä.

Sanne Katainen

Meijeri ja ruokatalo Valio on sitoutunut asettamaan tieteellisesti arvioidut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Suomalaisten maidontuottajien omistama meijeri ja ruokatalo Valio on sitoutunut asettamaan tieteellisesti arvioidut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (Science Based Targets). Valio on jo aiemmin kertonut, että sen tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

Vuoden 2020 aikana asetettavat tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen: ilmaston lämpeneminen pitää pysäyttää 1,5 asteeseen.

Science Based Targets -organisaation (SBT) tavoitteena on, että yritysten ilmastotavoitteet perustuvat tieteeseen ja synnyttävät merkittäviä päästövähennyksiä. Organisaatioon kuuluvat WWF, YK:n Global Compact, CDP-järjestö ja World Resources Institute. Science Based Targets -organisaatio arvioi ja hyväksyy yritysten tavoitteet tieteellisesti sekä riippumattomasti.

"Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali haaste. Tunnemme oman toimintamme vaikutukset maatilalta kaupan hyllyyn, ja haluamme olla osa ratkaisua. Isoilla yrityksillä on merkittävä vaikutusmahdollisuus ja samalla vastuu hidastaa ilmaston lämpenemistä. Siksi mekin olemme mukana", Valion hiilineutraali maitoketju -tiimin vetäjä Juha Nousiainen sanoo tiedotteessa.

Valion tavoitteena on saada hyväksyntä Science Based Targets -tavoitteille vuoden 2020 aikana.