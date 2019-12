Pouttu valittaa kasvislihan kiellosta hallinto-oikeuteen: "Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu"

Pouttu Oy

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta hylkäsi eilen keskiviikkona pitämässä kokouksessaan elintarvikeyhtiö Poutun oikaisuvaatimuksen kasviliha-termin käytöstä markkinoinnissaan. Pouttu aikoo valittaa asiasta hallinto-oikeuteen.

”Tässä kävi nyt näin. Mutta mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Olemme edelleen tekemässä Poutun historian suurinta lanseerausta ja katsomme tämän pelin loppuun saakka", Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo tiedotteessa.

Karell korostaa, että tilanne on epäreilu Poutun ja ulkomaisten toimijoiden välillä.

Pouttu kertoo, että tarvittavat muutokset sen tuotteiden pakkauksiin tehdään alkuvuoden aikana, mutta markkinoinnissa nimien käyttö on jo lopetettu. Muutoksesta koituu Poutulle erittäin merkittävät kustannukset.

Toimitusjohtaja painottaa, että hän arvostaa viranomaisten tekemää työtä.

“Mutta on edelleen suuri mysteeri, miksi huomio on kiinnittynyt vain meihin. Suomessa on esimerkiksi tulossa tammikuussa myyntiin Next Level Meatin Next Level Burger. Jo ennestään täällä myydään Beyond Meatin Beyond Burgeria. Mutta me emme saa myydä Muu Burgerpihviä”, hän hämmästelee.

Karell kertoo, että kasviliha-sana käännettiin englannista siksi, että kasviproteiini on hyvin tekninen termi ja lihankorvike taas kuulostaa hänen mukaansa pula-ajan tuotokselta.

"Kasvilihasta voisi tehdä uuden hedelmälihan, jos kaikki muutkin alkaisivat käyttää sitä", hän pohtii.