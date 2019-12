Lukija kysyy: Voiko rypsiöljyyn päätyä gluteenia, jos samalla pellolla on viljelty viljaa?

Sanne Katainen

Rypsiöljypulloja Avena Kantvikin puristamolla.

Rypsiöljyyn ei päädy gluteenia, vaikka samalla pellolla viljellään sekä gluteenia sisältäviä viljakasveja että rypsiä. Näin toteaa Apetit Oy:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen.

Apetit-konserniin kuuluvan Avenan rypsiöljypuristamossa Kirkkonummella valmistetaan rypsiöljyjä kuluttajamyyntiin sekä Apetit- että Neito-tuotemerkeillä.

"Olemme tutkineet öljyjen koontinäytteen ja rypsiöljy oli gluteenitonta", Väisänen kertoo.

Väisäsen mukaan lukijan havainto on erinomainen ja sikäli aiheellinen, että viljanjyviä päätyy rypsipellolta siemenien joukossa myös rypsiöljyn puristusprosessiin. Apetitilla kontaminaation riski on tiedostettu ja sen vuoksi rypsiöljyn gluteenittomuus on Kantvikissa tutkittu.

"Öljy puristetaan siemenistä ja vaikka proteiini jää pääosin puristekakkuun, tutkijat ovat tunnistaneet kylmäpuristetusta rypsiöljystä rypsin omia proteiineja. Samassa tutkimuksessa rypsin proteiineja ei löydetty suomalaisesta puhdistetusta öljystä", Väisänen kertoo.

"Avena Kantvikin öljynpuristamossa lämmöllä puristettu öljy puhdistetaan fysikaalisesti suodattamalla valkaisumaalla niin että mahdolliset proteiinikontaminaatiot poistuvat."

Väisänen kuitenkin muistuttaa, että jokaista tuote-erää Kantvikissa ei gluteenin varalta tutkita.