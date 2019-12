Kaloille happoista valkoista, kinkulle kepeää punaista – joulupöytään kannattaa nostaa omat lempijuomat

Joulupöydässä on niin runsaasti erilaisia makuja, ettei kannata harmitella, jos viini ei ole täydellinen kumppani ihan jokaiselle ruokalajille. Pöytään kannattaa nostaa omat lempijuomat, joista ruokailijat voivat kaataa haluamaansa.

Jaana Kankaanpää

Jouluvieraat on ilo toivottaa tervetulleiksi raikkaalla maljalla. Jos kuuma glögi ei huvita, kaada kuohuviinilaseihin trendikästä glögiskumppaa. Lopun juoman voi nauttia illan päätteeksi vaikka suklaan kera. Jos haluat panostaa juhlan alkuun, poksauta auki pullollinen samppanjaa ja tarjoa sen seurana pieniä mätileipiä.

Kalapöytä runsaine antimineen on useimmille se odotettu jouluruoka. Sopivassa kalaviinissä on hieman jäännössokeria tuomassa täyteläisyyttä. Näin myös varmistat, ettei juoma jää mahtipontisille mauille alakynteen.

Viinin hapot tasapainottavat kalojen etikkaisuutta. Mainioita juomia kalojen kyytipojiksi ovat Riesling, Sauvignon Blanc tai Grüner Veltliner -rypäleistä tehdyt viinit. Ja tietenkin perinteinen olut, mieluiten vaalea ja kevyt lager. Mätien kumppaniksi sopii kuiva kuohuviini, riesling tai grüner veltliner.

Lihaisten alkupalojen, kuten pateiden, leikkeleiden ja makkaroiden kanssa voi siemaista täyteläisempää valkoviiniä tai kevyempää punaviiniä. Valitse silloin valkoisista chardonnay tai pinot gris tai punaisista pinot noir.

Jos pöydässäsi istuu kasvisruokailija, tarjoa hänelle roseeviiniä, se maistuu useimpien kasvisruokien kanssa mainiolta.

Muistathan perussäännön: ota valkoviini puolta tuntia ennen tarjoilua kylmästä huoneenlämpöön, ja pane punaviini ennen juomista puoleksi tunniksi viileään.

Älä turhaan uhraa täyteläistä, tanniinista ja tuhtia arvoviiniä kinkulle, vaan jätä se ennemmin vaikka tapaninpäivänä syötävälle roseepaistetulle porolle tai fiilistelyviiniksi hyvien juustojen kanssa.

Koska kinkku paistetaan aina kypsäksi, sen juomakumppaniksi sopii punaviineistä kepeän pehmeä ja hieman mausteinen viini. Samalla lautasella on usein perinteiset juureslaatikot, italian- ja sienisalaatit sekä rosollit, joten viinissä on hyvä olla hedelmäisyyttä, marjaisuutta ja tasapainoista makumaailmaa.

Suositeltavia ovat keskitäyteläiset tai keveät punaviinit. Parhaimmat ruoka-viiniparit saat Pinot Noir tai Merlot -rypäleiden viineillä.

Jos kinkun syöjänä on olutfani, tarjoa hänelle pehmeä aromikasta tummaa lageria tai ale-olutta. Tarkista myös sesongin jouluolutvalikoima.

Jälkiruokaan päästessä on hyvä valita hedelmäisten leivonnaisten seuraksi makea kuplajuoma juhlan tuntua jatkamaan. Suklaisten jälkiruokien sekä kypsytettyjen juustojen klassikkokumppani on portviini. Hyvä lahjavinkki on viedä pullollinen sherryä tai madeiraa ja niiden kera vaikka luumuisia joululeivonnaisia tai mehevä taatelikakku.

Muistathan kattaa pöytään myös vesilasit ja täyttää niitä ahkerasti.