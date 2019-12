Suomalaisten kinkkutottumukset muuttuneet: Potkallinen kinkku ei ole enää suosituin

Jaana Kankaanpää

Potkallinen kinkku on menettänyt suosikin asemansa.

HK Scan kertoo, että potkallinen 6 - 8 kiloinen juhlakinkku on menettänyt ykköspaikkansa suosituimpana kinkkuna. Suosikin paikan on ottanut luuton 2-4 kilon kinkku.

Yhtensä kinkkua syödään tänäkin jouluna HK Scanin mukaan runsaat kuusi miljoonaa kiloa.

HK Scanista kerrotaan, että aiempaa useampi suosii tuoresuolattua kinkkua pakastetun sijaan.

"Tuoreiden kinkkujen saatavuus on kuitenkin aina rajallista, joten edelleen suurin osa eli 55 prosenttia kinkuista myydään pakastettuina. Makueroa näissä ei ole, joten molemmat sopivat joulupöytään yhtä hyvin", HK Scanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo sanoo tiedotteessa.

Vielä vuosikymmen sitten kinkkuvaihtoehtoja oli kolme eli luullinen kokonainen kinkku, potkallinen kinkku tai luuttomaksi leikattu kinkku. Lihaa näissä kaikissa oli saman verran, noin 6 – 8 kiloa. Nykyään kinkkuvaihtoehtoja on paljon enemmän.

"Pienimmät luuttomat kinkut ovat noin kilon painoisia. Siitä ylöspäin voi valita minkä kokoisen kinkun tahansa aina 12 kiloon asti. Erikokoisia kinkkuvaihtoehtoja on entisen kolmen sijaan nyt jopa kymmenen", Terimo kertoo.

Joulukinkut ovat pienentyneet tasaisesti jo usean vuoden ajan. Syitä tähän kehitykseen on kaksi. Ensinnäkin joulupöytä on monipuolistunut ja jouluaterialle valmistetaan paljon enemmän erilaisia ruokia. Toinen syy on perhekokojen pieneneminen. Vaikka kinkku olisikin hyvin mitoitettu ruokailijoiden määrään, usein siitä jää myös vähän yli.

"Moni muistaa omasta lapsuudesta, että jouluruokia syötiin vielä monta päivää joulun jälkeen. Nykyään tilanne on toinen. Moni haluaa jo tapaninpäivänä jotain ihan muuta, kuin jouluruokaa", Terimo huomauttaa.