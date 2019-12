Ravintoaineisiin suhteutettuna riisi on ilmastopahis – sen ravintoainesisältö on vähäinen ja viljelystä johtuvat hiilipäästöt muihin viljoihin nähden suuret

Jukka Pasonen

Valkoisessa riisissä on lähinnä hiilihydraatteja eikä merkittävästi muita ravintoaineita.

Ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri Senja Arffman Envitecpolisista on laskenut, kuinka paljon eri ruoka-aineista syntyy hiilipäästöjä ravintoaineiden saantiin verrattuna. Tässä tarkastelussa riisi on todellinen ilmastopahis: sadasta grammasta perunaa hiilipäästö on noin 0,1 grammaa, maitoa 0,2, naudanlihaa 0,7 ja riisiä peräti 16,9 grammaa.

"Riisi pärjää vertailussa heikoimmin, koska sen ravintoainesisältö on vähäinen ja viljelystä johtuvat hiilipäästöt muihin viljoihin nähden suuret", Arffman selittää.

Ruokavalio on kuitenkin aina kokonaisuus. Arffman muistuttaa, että eri ruoka-aineista saa eri ravintoaineita ja ruuan tuotannosta syntyy väistämättä hiilipäästöjä.

"Yksittäinen ruoka-aine ei tee ruokavaliosta hyvää tai huonoa."

Riisiviljely kuluttaa paljon vettä ja tuottaa jopa kymmenesosan maailman metaanipäästöistä. Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri Luonnonvarakeskus Lukesta myöntää, että riisin ilmastokuorma voi olla suurempi kuin kotimaisten viljojen.

Sen sijaan kuljetuksen ympäristövaikutusta Katajajuuri pitää vähäisenä.