Syötkö sinäkin jouluna riisipuuroa, vaikka ohra tai kaura olisi vastuuvalinta?

Uuniohrapuuro maistuu sekahedelmäkiisselin kanssa siinä missä riisipuurokin.

Joulupuuro on perinteisesti keitetty riisistä. Riisipuuroa syö jouluna 58 prosenttia suomalaisista, kertoo Saarioisten teettämä tutkimus. Elovenan puurotutkimuksessa 43 prosenttia ilmoitti riisipuuron lempipuurokseen.

Kaupassa joulupuuron suosio näkyy. S-ryhmässä riisiä myydään eniten loppuvuonna.

"Puuroriisin kilot kaksinkertaistuvat marraskuussa ja lähes 7-kertaistuvat joulukuussa muihin kuukausiin verrattuna", sanoo ryhmäpäällikkö Sari Miettunen S-ryhmästä.

K-ryhmässäkin puuroriisin myynti nelinkertaistuu joulukuussa.

Riisiä syödään myös muulloin kuin joulupuurossa, sillä se on olennainen osa esimerkiksi aasialaista tai intialaista ruokaa.

Ravintotaseen mukaan riisin kulutus on noussut vuodesta 2010 vuoteen 2018 15 prosenttia eli 5,2 kilosta henkeä kohti kuuteen kiloon.

Riisi ei Suomessa menesty, mutta sen sijaan meidän eniten viljellystä viljasta ohrasta hautuu myös hyvä puuro. Olisiko riisipuuron sijaan kestävämpi valinta keitellä jouluaamuna ohrapuuroa?

Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri Lukesta vastaa, että tottakai. Ohralla on pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin riisillä.

"Viime aikoina tieteellisissä julkaisuissa riisin ilmastovaikutus on vaihdellut 1,5:stä 4 hiilidioksidiekvivalenttikiloon riisikiloa kohti vesiviljellylle riisille. Jonkun verran on myös riisin kuivaviljelyä, ja sellaisia tutkimuksia on, joissa riisin päästö on alle yhden kilon per riisikilo"; Katajajuuri selvittää.

"Tieteellistä tulosta tähän vertailuun ei ole, mutta voi katsoa suuruusluokkia. Kotimaisen ohran hiilidioksidiekvivalenttipäästö on noin 1/2–1 kiloa ohrakiloa kohti. Siinä on vielä kuori eli akanat mukana, ja niitähän ei ohrasuurimoihin käytetä. Eli tulokseen vaikuttaa, miten nuo akanat hyödynnetään", Katajajuuri lisää.

Tutkija huomauttaa, että ohrapuuron valmistukseen käytetään ohraa samalle henkilömäärälle hieman vähemmän kuin riisiä, samoin maitoa. Eli kun riisin alkuperäinen ilmastokuorma on pienempi ohran ja vielä maitoa käytetään vähemmän annosta kohti, niin tottakai riisipuuro jää siinä kakkoseksi. Ero on noin 1,5–kaksinkertainen ohran hyväksi", tutkija pyörittelee.

Lisäksi ohran käyttöä puolustaa, että ohraa viljellään kotimaassa ja riisi tuodaan muualta. Ohran käyttö lisää kotimaisen ruuantuotannon omavaraisuutta.

"Lopputulos on, että kun miettii esimerkiksi, millaisissa oloissa riisinviljelijät työskentelevät, ja ottaa huomioon vielä sen vesijalanjäljen, niin on vaikea keksiä perusteita, miksi riisipuuro olisi kestävämpi valinta kuin ohrapuuro", Katajajuuri summaa.

