Nyhtökauran rinnalle tuli valmiiksi maustettu Delikaura

Gold&Green Foods

Delikaura-suikaleet ovat kuumentamista vaille käyttövalmiita.

Siinä missä kansa ostaa hunajamarinoituja broilersuikaleita, niin yhtä lailla valmiiksi maustetuille kasviproteiinisuikaleille luulisi olevan kysyntää. Tämän ovat huomanneet kasviproteiinituotteiden kehittäjät.

Härkis-sarjassa tuli markkinoille maustetut Beanit-suikaleet ja maidosta valmistettuja Mifu-ruokarakeita saa niin texmexinä kuin yrteillä ja valkosipulilla maustettuina. Uusimpana samaan joukkoon liittyy nyt Delikaura, jota saa joko savu-BBQ-maustettuna tai chili-inkiväärimakuisena.

Delikaurassa on 17 prosenttia suomalaista kauraa. Lisäksi siinä on 16 prosenttia härkäpapua, josta puolet on suomalaista, puolet pohjoismaista. Muina aineina on muun muassa kauralesettä, herneproteiinia ja härkäpapuproteiinia sekä mausteita.

Delikaura myydään 120 gramman pusseissa. Kilohintaa sille tulee vajaat 16 euroa. Tuotteet valmistetaan Gold&Green Foodsin Järvenpään tehtaalla.