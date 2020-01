Nina Elomaa siirtyy S-ryhmän vastuullisuusjohtajaksi Fazerilta

SOK

Nina Elomaa on toiminut edelliset kuusi vuotta Fazer-konsernin vastuullisuusjohtajana.

Diplomi-insinööri Nina Elomaa on nimitetty S-ryhmän uudeksi vastuullisuusjohtajaksi. Elomaa aloittaa tehtävässään 23. maaliskuuta.

”On hienoa päästä jatkamaan upeaa ja pitkäjänteistä vastuullisuustyötä, jota S-ryhmässä on tehty. Edessä on monia vastuullisuushaasteita, ja S-ryhmän eri toimialoilla on merkittävä rooli näiden haasteiden taklaamisessa ja ratkaisujen löytämisessä, yhdessä sidosryhmien kanssa. Konkreettiset toimenpiteet ovat keskeisessä roolissa, esimerkiksi sen ratkomisessa, miten teemme vastuulliset valinnat mahdollisiksi kaikille kuluttajille”, Elomaa kommentoi tiedotteessa.

Kenttäjohtaja Arttu Laineen mukaan Elomaalla on vahva ja monipuolinen tausta sekä kokemus vastuullisuuden eri osa-alueista.

”Kokemus energia-alalta, kuluttajatuotteista, hankintaketjuista, ihmisoikeustyöstä ja vastuullisuuden integroinnista liiketoimintastrategioihin antavat erinomaiset edellytykset johtaa S-ryhmän vastuullisuustyötä. Toivotan Ninan tervetulleeksi S-ryhmään”, Laine sanoo tiedotteessa.

S-ryhmän nykyinen vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen siirtyy Paulig-konsernin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi.

