Suomen Saksan suurlähettiläs: Nyt jos koskaan Suomen kannattaa panostaa ruokavientiin

"Pitää vain heittäytyä. Meillä on mitä tarjota", kannustaa Anne Sipiläinen.

Bernhard Ludewig

Suomen elintarvikevienti Saksaan kasvoi viime vuonna kolmanneksen, iloitsee Anne Sipiläinen.

Suomen Saksan suurlähettiläs Anne Sipiläinen tapasi suomalaisia elintarviketuottajia Berliinin Grüne Wochen alla Business Finlandin järjestämässä sidosryhmätapahtumassa. Sipiläinen oli vaikuttunut tuotevalikoimasta, mutta hän on huomannut, että saksalaisille suomalaiset tuotteet ovat varsin tuntemattomia.

"Me ajattelemme, että Suomi tunnetaan Saksassa, mutta ei se ole niin. Tunnettuuden eteen täytyy tehdä kovasti töitä", Sipiläinen korostaa.

Sipiläinen aloitti suurlähettiläänä Saksassa vasta viime kesänä, joten hän ei itse osallistunut viime vuoden Grüne Wochelle. Hän on kuitenkin huomannut, että Suomen toimiminen messujen kumppanuusmaana oli valtava menestys, joka näkyy yhä.

"Ihmiset täällä muistavat, että hei, Suomihan oli siellä messuilla. Se herättää myönteisiä odotuksia. Lisäksi eri puolilla Saksaa on ollut kohdennettuja kampanjoita ja vähitellen Suomen villistä luonnosta -teema on tullut tunnetuksi."

Konkreettinen osoitus työn tuloksista on, että Suomen elintarvikevienti Saksaan kasvoi viime vuonna kolmanneksen. Saksa nousi elintarvikeviennin kohdemaista Ranskan ohi kolmanneksi Ruotsin ja Viron jälkeen.

"Tosi hienoa työtä MTK ja muut tahot tekivät kumppanuusmaahankkeen eteen. Sen päälle on helppo rakentaa", Sipiläinen kannustaa. Hänestä Suomen kannattaa olla aktiivinen varsinkin nyt, kun kestävä elintarviketuotanto kiinnostaa saksalaisia. "Meillä on mitä tarjota."

Sipiläinen arvioi, että etenkin kasviproteiinituotteilla ja esimerkiksi uusilla kauratuotteilla voisi olla mahdollisuuksia – kaikella, mikä liittyy terveyteen ja kestävään kehitykseen.

"Saksassa on paljon erikoiskuluttajaryhmiä, kuten vaikka vegaaneja. Heidän osuutensa on pieni, mutta kasvava, ja lukumääräisesti heitä on jo paljon. Vientityöhön pitää vain heittäytyä."