Elovena-tytön kansallispuvun vaihtuminen tavalliseen mekkoon tyrmistyttää: "Kohta on jäljellä enää stringit ja treenitoppi"

Raisio

Elovena-tytön uusi ilme ei saa osakseen suurta ihastusta.

Elintarvikeyhtiö Raisio kertoi tällä viikolla, että se uudistaa ikonisen Elovena-brändinsä. Osana brändiuudistusta kansallispuvustaan tunnettu 95-vuotias Elovena-tyttö pukeutuu jatkossa tavalliseen siniseen mekkoon.

Brändiuudistus ei saa osakseen suurta ihastusta MT:n Facebook-sivuilla. Osa lukijoista suorastaan tyrmistyi siitä, että kansallispuku vaihtui tavalliseen mekkoon.

"Vanhassa vara parempi. Uusi on tylsän näköinen", Sara Stenvall kirjoittaa.

"Tää on just sitä turhaa uudistusta, jota yritykset tekevät hyville tunnetuille tuotteille. Paketit, purkit ja purnukat muuttuvat koko ajan. Just, kun on oppinut ottamaan hyllystä tietyn muotoista ja tietyn väristä tuotetta, niin se uudistetaan ja sit sitä ei enää sieltä tunnista ja monesti sitten vaihtaa kilpailijan tuotteeseen", Raimo Joensuu kommentoi.

"Tätä päivää olis ehkä ollut muuttaa koko homma Elo-henkilöksi. Tykkäsin vanhasta tytöstä enemmän", Niina Nolvi puolestaan toteaa.

Tuula Lumme huomauttaa, että uudesta kuvasta ei tule ensimmäisenä mieleen kaura.

"Vanhassa oli sentään jotain sadonkorjuuseen viittaavaa", hän lisää.

Riikka Suutari pohtii, että nykyajan Elovena-tytöllä voisi olla kädessään kaurajuomapurkki.

Ritva Sjölundin mielestä brändiuudistuksessa ei ole onnistuttu.

"Tarkoitus on kait myydä suomalaista kauraa. Ja sen pitäisi erottua muiden maiden kaurasta, eikö niin. Nyt ei erotu. Vanha brändikuva kiinnitti kauran juuri Suomeen ja sen kautta puhtaaseen luontoon ja puhtaisiin tuotteisiin. Juuri se on paras myyntivalttimme", hän kommentoi.

"Vähän on niin kuin hautajaisiin tyttönen menossa", Tarja Jauhiainen kirjoittaa.

Keskustelussa pohditaan myös suomalaisten yritysten värivalintoja.

"Elovenan-sininen, Fazerin-sininen, HK:n-sininen... Hieman kapea väripaletti yrityksillä. Tulee lähinnä Katri-Helena sinivalkoisissaan tästä uudesta mieleen...", Samuli Savolainen toteaa.

Simo Moision mielestä vanha kansallispukuinen tyttö on parempi.

"Esim. Saksa, Itävalta tai Sveitsi markkinoivat aivan toisella tavalla", hän lisää.

Kansallispuvun puolesta liputtaa myös Sakari Silvast.

"Nyt viitta viittaa itämaiseen pukeutumiseen", hän sanoo.

Sami Kujalan mukaan uudesta brändistä ei tunnista mitään Suomeen viittaavaa.

"Eikö puhtaan kauran kohdalla Suomi-brändistä olisi hyötyä?", hän kysyy.

Facebook-keskustelussa on pohdittu myös sitä, mitä Elovena-tytölle käy jatkossa.

"Kohta on jäljellä enää stringit ja treenitoppi?" Päivi Jaakola kirjoittaa.

